Schülerfilm aus Salzgitter schafft es ins Finale

Salzgitter. So richtig spannend wird es am Dienstag: Dann nämlich können Jugendliche aus Salzgitter und dem Umland einen Filmpreis gewinnen.

Was für ein schöner Erfolg für fünf Schulen aus Salzgitter und dem Umland: Der Film „Der grenzenlose Mammut“ von Jugendlichen der Emil-Langen-Realschule, des Kranichgymnasiums, der Realschule Salzgitter-Bad sowie der IGS Lengede und der Albert-Schweizer-Hauptschule aus Vechelde hat es ins Finale des Niedersächsischen Schüler-Kurzfilm-Preises geschafft.

Der Film landet jetzt schon unter den Top Ten

Die Politsatire „Der grenzenlose Mammut“ ist unter den Top Ten und somit nominiert für den niedersächsischen Kurzfilmpreis „ganz schön anders – NO LIMITS“. Das teilten die Organisatoren des Wettbewerbs jetzt mit. Die Jugendlichen können mit ihrem Film den Hauptpreis gewinnen – eine Reise nach Berlin mit Besuch des Filmparks Babelsberg.

In der Politsatire „Der grenzenlose Mammut“ erzählen Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 die Geschichte eines Politikers, der sich mithilfe von Fake News an die Spitze eines Wahlkampfes gesetzt hat. „In ihrer spannenden Polit-Komödie nehmen die Jugendlichen Wahlkämpfe aufs Korn, lassen sich von Donald Trump inspirieren und setzen sich mit Korruption und Rassismus auseinander. Eine tolle Idee, hervorragend geschauspielert und umgesetzt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Betreut wurden die Jugendlichen beim Filmdreh demnach von Isabel Brandis von TV38.

Die Preisverleihung findet online statt

Da aufgrund der Corona-Pandemie keine große Veranstaltung zur Preisverleihung stattfinden kann, muss die Filmparty aus dem Astor Kino in Hannover ins Digitale verlagert werden. Die Preisverleihung mit Präsentation der zehn besten Schüler-Kurzfilme aus Niedersachsen findet daher als YouTube-Live-streaming im Kanal des Kurzfilmwettbewerbs www.youtube.com/kurzfilmwettbewerb statt. Der Direktlink zum Livestreaming am Dienstag, 14. Juli, von 10 bis 12.30 Uhr: https://youtu.be/cEYOtTWKwTI

Alle Filme werden dort laut Veranstalter mit Untertiteln von den einzelnen Filmteams präsentiert. Nach jedem Film beantworten die jeweiligen Filmteams die Fragen der Moderatoren. Dazu werden sie per Video live zugeschaltet. Damit auch Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung die Interviews verstehen, übersetzt eine Gebärdensprachdolmetscherin in die Deutsche Gebärdensprache. Schirmfrau ist die kleinwüchsige Künstlerin und Fotografin Anna Spindelndreier. Sie überreicht den Hauptpreis.

Zwischen Nordsee und Harz, Osnabrück und Helmstedt folgten 133 Schüler-Filmteams aus Förder- und Regelschulen dem Aufruf des Vereins Blickwechsel und bewarben sich mit ihren Filmideen zum Thema „No Limits“ für die kostenlosen inklusiven Workshops. Insgesamt 75 Kurzfilme, Animationen, Spielfilme, Reportagen und Musikvideos, wurden schließlich fertiggestellt. „Ganz schön anders“ ist laut Veranstalter der größte inklusive Schüler-Kurzfilmwettbewerb in Norddeutschland. Erstmals wurde der inklusive Schüler-Wettbewerb 2013 ausgetragen.

Das Motto des neuen Wettbewerbs: „BÄNG. Plötzlich alles anders.“ Bewerben können sich Jugendliche bis zum 9. Oktober mit Filmideen für die kostenlosen Workshops, die diesmal sowohl Online- als auch als Präsenz-Workshops.

Weitere Infos: https://www.ganz-schoen-anders.org

