Salzgitter-Bad. In beiden Fällen werden Zeugen gesucht. Sie ereigneten sich in der Nacht zu Mittwoch. Noch nicht klar ist, wie hoch die Schäden sind.

Täter dringen in Salzgitter-Bad in Markt und Betrieb ein

Die Polizei ermittelt nach Einbrüchen in einen Verkaufsmarkt und in einen Gewerbebetrieb im Zeitraum zwischen Dienstag, 21. Juli, und Mittwoch, 22. Juli. Die bislang nicht ermittelten Täter gelangten zunächst über ein Fenster in das Büro eines Verkaufsmarktmarktes an der Daimlerstraße in Salzgitter-Bad und gingen im Büro den Tresor an, so der Polizeibericht. Zum Diebesgut könnten derzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen liefen.

Taten könnten zusammenhängen

Im zweiten Fall gelangten die bislang unbekannten Täter nach Aufbrechen des Gebäudes in die Halle eines Gewerbebetriebes an der Straße Voßpaß in Salzgitter-Bad. Zum möglichen Diebesgut und zum entstandenen Schaden können derzeit ebenfalls keine Angaben gemacht werden, so die Polizei weiter. Ein möglicher Tatzusammenhang sei nicht auszuschließen. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05341) 18970.

red