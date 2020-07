Wal-Alarm in Gebhardshagen

Manchmal ist es gut, Dinge nicht zu wissen. Zum Beispiel, welche Vertipper und Buchstabendreher wir noch rechtzeitig beim Korrekturlesen entdeckt haben. Frei nach dem Motto von Mark Twain, Seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern, Sie könnten an einem Druckfehler sterben… Also, da ist die Bühne mit den 100 Schweinwerfern, die wir in dieser Zeitung einmal besungen haben. Das w liegt einfach zu nah am e. Die Band nullbock allerdings könnte diese Schweinwerfer vielleicht für Gänse (natürlich aus Stoff) einsetzen, für ein „Rock da Weinachtsgans“-Konzert. Wir fragen mal. Und neulich trug ich in unserem elektronischen Kalender die Eröffnung des Walschwimmbads ein, ohne d. Eine schöne Einrichtung. Das hat aber keiner mitbekommen, dass es in Gebhardshagen ganz große Fische gibt...

