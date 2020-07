Neuer Masterstudiengang „Mediendesign“ in Calbecht

Ab dem Wintersemester 2020/21 können Studierende mit Bachelor-Abschluss in Medienstudiengängen mit dem viersemestrigen Masterstudiengang Mediendesign an der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Calbecht starten, teilt die Hochschule mit. Am Campus Salzgitter gibt es bereits Studienangebote für Mediendesign, Medienkommunikation und Medienmanagement – jeweils für den Bachelor-Abschluss. Jetzt wurde das Angebot für dieses zukunftsträchtigen Berufsfeld ausgeweitet.

