Die Tat ereignete sich an der Straße Hackenbeck in Hallendorf.

Einbrecher dringen in Hallendorfer Geräteschuppen ein

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, gewaltsam in einen Geräteschuppen an der Straße Hackenbeck in Hallendorf eingedrungen.

Schaden von zirka 470 Euro

Aus dem Schuppen entwendeten sie anschließend einen Rasenmäher, einen Bohrhammer und einen Fugenhobel, so die Polizei. Die Schadenshöhe belaufe sich auf zirka 470 Euro. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05341) 18970.

red