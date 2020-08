Alkotest ergibt bei Radler in Lebenstet 2,03 Promille

Eine Streifenbesatzung hat laut Polizeibericht am Donnerstag um 20 Uhr einen 26-jährigen Salzgitteraner kontrolliert, der mit seinem Fahrrad die Straße „Zum Salzgittersee“ in Lebenstedt befuhr. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, ein Test am Atemalkoholgerät brachte ein Ergebnis von 2,03 Promille, so die Polizei weiter. Eine Blutprobe und das Einleiten eines Strafverfahrens seien die Folgen gewesen.

