Baddeckenstedt: 64-Jähriger fiel in einen Brunnen und starb

Ein Mann fiel in Burgdorf in einen Brunnen und starb. Die Polizei hat keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Burgdorf. Der Mann arbeitete am Dienstagnachmittag an dem Brunnen. Warum er hineinstürzte, ist noch unklar. Die Polizei geht von einem Unglück aus.

Schweres Unglück in Burgdorf: Am Dienstagnachmittag ist ein 64-jähriger Mann in Burgdorf – in der Gemeinde Baddeckenstedt – in einen mehrere Meter tiefen Brunnen gefallen und dabei ums Leben gekommen. Wie Polizeisprecher Matthias Pintak auf Nachfrage mitteilt, liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Mann starb bei Sturz in Brunnen: Polizei geht von Unglücksfall aus

Demnach arbeitete der Mann auf einem Grundstück an der Burgdorfer Straße, als er in den Brunnen fiel. Die genaue Ursache für den Sturz ist noch unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, geht aber von einem Unglück aus, so Pintak. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr war auch ein Notfallseelsorger im Einsatz.

