Salzgitter-Bad. In der Engeroder Straße brannte der Container am Samstagmorgen aus. Die Polizei ermittelt.

Unbekannte zünden Müllcontainer in Salzgitter-Bad an

Ein Restmüllcontainer in der Engeroder Straße in Salzgitter-Bad hat am frühen Samstagmorgen gebrannt. Das berichtet die Polizei per Pressemitteilung. Die Beamten vermuten, dass bislang unbekannte Täter den Container angezündet haben. Bis die Feuerwehr eintraf, sei der Container bis auf Restteile verbrannt.

Polizei schätzt Schadenshöhe auf zirka 500 Euro

