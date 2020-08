Einbrecher stehlen aus Tankstelle in Salzgitter-Bad Tabakwaren

Salzgitter-Bad. Tabakwaren haben Unbekannte mitgehen lassen, die in die Verkaufsräume einer Tankstelle in Salzgitter-Bad eingebrochen sind.

Die Verkaufsräume einer Tankstelle an der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad war Ziel von unbekannten Einbrechern. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag gegen 3.20 Uhr. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen die Unbekannten die Eingangstür des Verkaufsraums ein, um dann Tabakwaren mitzunehmen. Die Schadenshöhe könne nicht genau beziffert werden. Die Polizei in Salzgitter-Bad erhofft sich Zeugenhinweise unter (05341) 8250.

red