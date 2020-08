Weniger Hitze, mehr Hunger

Als ich dieser Tage beim Bäcker in Lebenstedt vorstellig wurde, um ein Stück Kuchen zu erstehen, machte ich große Augen: Die Auslage war ziemlich geplündert, die Auswahlmöglichkeit arg dezimiert. Und das schon am frühen Nachmittag. Darüber kam ich natürlich mit der freundlichen Fachverkäuferin ins Gespräch, die den Grund sofort benennen konnte: Bei fallenden Temperaturen seien wieder mehr Menschen in der Stadt unterwegs und deren Appetit auf Süßes steige wieder. Glücklicherweise habe ich noch ein leckeres Stück Gebäck ergattert. Bald werde ich derweil, zumindest vorübergehend und was Kuchen angeht, ohnehin zum Eigenversorger. Einer meiner Zwillingssöhne blätterte nämlich kürzlich mit mir in einem Bilderbuch und entdeckte dabei Muffins. Die waren offenkundig so appetitlich gezeichnet, dass sich beim Sohnemann gleich Heißhunger breit machte und er mir verkündete: „Papa, ich will mit dir Muffins backen!“ Nun bin ich, wie mir verschiedentlich schon bestätigt worden ist, ein ganz passabler Kuchenbäcker. Ob ich aber auch Muffins hinbekomme? Bisher habe ich mich noch nie daran versucht. Aber mit der tatkräftigen Unterstützung meines Sohnes sollte das schon klappen – wenn er nicht zuvor den Teig schon weggelöffelt hat, so wie sie sein Vater das früher einst gerne gemacht hat...