Unbekannte entsorgen Müll im Barumer Bach

Barum. Unbekannte haben in einem wasserführenden Bachlauf in Barum neun Müllsäcke entsorgt. Dabei sei Öl ins Wasser gelangt, so die Polizei.

Unbekannte haben in einem wasserführenden Bachlauf eines Naturschutzgebietes am Trapweg in Barum Müllsäcke entsorgt. In den neun Säcken befanden sich laut Polizei zum Teil ölhaltige Gebinde. Auch sei Öl in den Bachlauf ausgetreten. Die Feuerwehr habe eine Ölsperre erreichtet. Vertreter der zuständigen Umweltbehörde hätten sich einen Überblick über den Schaden verschafft. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter (05341) 941730.

red