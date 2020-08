Schau in Salzgitter zeigt die schönen Seiten der Toskana

Zur Vernissage der Fotoausstellung „Bella Toscana“ lädt das Fredenberg-Forum herzlich ein am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr in die Begegnungsstätte Brücke, Kurt-Schumacher-Ring 4. Rainer Nawo stellt dort seine Fotos vor, die er in der Traumlandschaft im Herzen Italiens, so eine Mitteilung, geschossen hat.

Die Toskana sei bekannt durch ihre sanften hügeligen Landschaften, die vielen Pinien, Säulenzypressen, Olivenbäume und die Weinreben. Sie sei reich an Kunst und Kultur, an vielen wunderschönen mittelalterlichen, malerischen Städten und Dörfern. Nawo habe auf seinem Foto-Trip die bezaubernden Panoramen mit den idyllischen Landschaften festgehalten. Dazu gehörten auch die einzigartigen Sonnenaufgänge mit dem aufsteigenden Nebel: ein Eldorado für den umtriebigen Fotografen der Fotoarbeitsgemeinschaft „Atelier 70“.

Die Ausstellung hat vom 7. September bis 12. November geöffnet

In Zusammenarbeit mit der Fotoarbeitsgemeinschaft „Atelier 70“ der VHS Salzgitter. Die Fotoausstellung ist vom 7. September bis 12. November zu folgenden Zeiten geöffnet: montags von 15 bis 17 Uhr, dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und donnerstags von 14 bis 16 Uhr. In den Herbstferien ist die Ausstellung geschlossen. Gruppen melden sich an unter (05341) 5051 oder Fredenberg-Forum@t-online.de.

red