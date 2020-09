Einbrecher stehlen Spielekonsole in Salzgitter

Von zwei Fahrzeugen auf dem Gelände eines Autohauses an der Peiner Straße haben Unbekannte die kompletten Rädersätze entwendet. Der Tatzeitraum lag nach Polizeiangaben zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8.45 Uhr. Von einem PKW seien 18-Zoll-Reifen auf Leichtmetallfelgen, von einem anderen 19-Zoll-Reifen auf Leichtmetallfelgen entwendet. Schadenshöhe: zirka 3000 Euro.

Unbekannte steigen in Hochparterre-Wohnung ein

Zu mehreren Wohnungseinbrüchen kam es zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 10 Uhr. Unbekannte seien in eine im Hochparterre liegende Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Mammutring eingestiegen. Aufgehebelt worden sei ein Fenster an der Gebäuderückseite. Aus dem Wohnzimmer sei eine Spielkonsole im Wert von 150 Euro entwendet worden. Zu einem versuchten Einbruch kam es an der Straße Am Brinke. Auch diese Wohnung, so die Polizei, liegt im Hochparterre. Die Tat müsse zwischen 17 und 21.30 Uhr am Samstag stattgefunden haben, da der Bewohner in dieser Zeit nicht zu Hause gewesen sei. Bei Rückkehr seien ihm Einbruchsspuren an der Wohnungstür aufgefallen.

Keine Fahrerlaubnis, aber Betäubungsmittel konsumiert

Ohne Fahrerlaubnis, aber unter Einfluss von Betäubungsmitteln. war ein 29-Jähriger aus Oerbke am Samstag gegen 23 Uhr auf der Julius-Leber-Straße unterwegs, als die Polizei ihn kontrollierte. Er habe zugegeben, Marihuana konsumiert zu haben. Dem Mann sei eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet worden.