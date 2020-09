In mindestens zwei Fällen haben Unbekannte am Sonntagabend bei Personen in Thiede und Flachstöckheim angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben, das teilt die Polizei mit. Sie stellten den Angerufenen persönliche Fragen oder erzählten eine frei erfundene Geschichte. Hintergrund dieser Gespräche sei stets das Erlangen persönlicher Daten, insbesondere finanzieller. In beiden Fällen kam es zu keinem Vermögensschaden. Von daher warnt die Polizei, sehr misstrauisch zu sein, wenn sich fremde Personen unter einem Vorwand an sie wenden: „Nennen Sie niemals persönliche Dinge und geben Sie niemals eine Auskunft über ihre Vermögensverhältnisse. Suchen Sie Rat und Hilfe bei ihrer Polizei, im Notfall unter 110.“