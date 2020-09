Salzgitter: Nächste Corona-Fälle an Schule und in Fortbildung

14.09.2020, Baden-Württemberg, Hemmingen: Ein Mund- und Nasenschutz liegt am ersten Schultag des neuen Schuljahres in einer Grundschule auf einem Mäppchen. Unter Ausnahmebedingungen und ungewissen Vorzeichen starten 1,5 Millionen Schüler und mehr als 135 000 Lehrer in ein neues Schuljahr. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++