Zwölfjährige verfolgen Ladendiebe in Salzgitter-Lebenstedt

Salzgitter-Lebenstedt. Sie beobachteten zuvor, wie drei Ladendiebe Unmengen an Kinderbekleidung in einem Koffer verschwinden ließen.

Zwei Zwölfjährige haben Zivilcourage in Salzgitter-Lebenstedt bewiesen und auf eigene Faust Ladendiebe verfolgt. Wie die Polizei mitteilt, haben zwei Männer und eine Frau am Freitagnachmittag in einer Modekette diverse Kinderbekleidung in einem mitgeführten grauen Trolley verschwinden lassen. Im Anschluss flüchteten die Diebe zu Fuß in Richtung Rathaus.

Mutige Zwölfjährige nehmen die Verfolgung auf

Zwei zwölfjährige Kinder beobachteten die Tat – und nahmen beherzt die Verfolgung der Täter auf. Als die Diebe dies merkten, ließen sie den Trolley mit dem Diebesgut zurück und liefen weg.

Die Beute der Diebe: 54 geklaute Teile

Sie konnten unerkannt flüchten. In dem Trolley befanden sich 54 entwendete Bekleidungsstücke im Wert von 680 Euro.

