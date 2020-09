Polizei in Salzgitter warnt erneut vor Telefonbetrügern

Wiederholt kam es in Salzgitter mehreren Anrufen von angeblichen Polizeibeamten bei älteren Mitbürgern, wie die Polizei mitteilt. In jedem Fall erkundigten sich die Anrufer nach dem Vermögen der Angerufenen. Echte Polizeibeamte werden sich niemals am Telefon nach Wertsachen erkundigen. Die Polizei warnt also: „Bitte informieren Sie Angehörige über diese Betrugsmasche und geben Sie Tätern keine Chance, an Ihre Werte zu gelangen.“In jedem Fall steht die Polizei rund um die Uhr unter dem Notruf 110 bereit.

