Umgestürzter Grill in Salzgitter-Bad sorgt für Laubenbrand

Zu einem Brand in einem Garten in der Rheinstraße sind am Mittwochabend etwa 20 Feuerwehrkräfte ausgerückt. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, fiel gegen 19.45 Uhr ein Grill um, so dass eine benachbarte Gartenlaube Feuer fing. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung von den Einsatzkräften behandelt. Der Einsatz war nach einer Dreiviertelstunde beendet.

