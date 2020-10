Kita-Gruppen sind ins Lebenstedter Familienzentrum eingezogen

Weitläufig und hell ist es in der Kita. Die Kinder werden einem Raum zugeteilt. Gruppen dürften wegen Corona nicht vermischt werden.

Lebenstedt. Rund um die Martin-Luther-Kirche fanden in den vergangenen zwei Jahre Bauarbeiten statt. Wegen Corona ist eine Mischung der Gruppen nicht möglich.

Nach zwei Jahren Bauzeit des neuen Familienzentrums der Martin-Luther-Kirche in Lebenstedt und 65 Jahre nach Eröffnung des Vorgängerbaus sind nun die Container vom Platz vor der Kirche in der Berliner Straße verschwunden, die Gemeinde verfügt wieder allein über ihre Gemeinderäume, und die sechs Gruppen der Kita haben nun die neuen weitläufigen, hellen Räume bezogen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Konzept der neuen Kindertagesstätte ist eigentlich ein offenes. Funktionsräume wie das Atelier, der Rollenspielraum, der Werk- und Forscherraum sowie der Musikraum sollen von den Kindern frei aufgesucht werden können. Dies ist im Moment aufgrund der Corona-Pandemie so nicht möglich, die Gruppen dürfen nicht vermischt werden. Doch „flexibel sein muss man zu allen Zeiten“, erklärt Kitaleiterin Cornelia Drechsler, und so werden im Moment die Kinder jeweils einem Raum zugeteilt.

Für jeden Raum ein eigener Außenbereich

Jedem Raum ist ein eigener Außenbereich zugeordnet, für die Mahlzeiten steht eine helle Mensa zur Verfügung. Weiter gibt es noch einen großen Bewegungsraum und eine „Chill-Lounge“, sowie kleinere Räume für etwa logopädische Maßnahmen. Lichtinstallationen in den verschiedenen Farben der Gruppenräume weisen Kindern, Eltern und Besuchern den Weg. Auch über ein großes, noch nicht ganz fertiggestelltes Außengelände verfügt die Tagesstätte.

red