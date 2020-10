Endlich wieder eiskaltes Vergnügen: Trotz Corona startet die Bäder, Sport und Freizeit (BSF) Salzgitter GmbH an diesem Samstag um 12 Uhr die neue Eislaufsaison in der Eissporthalle am Salzgittersee. Das Publikumslaufen steigt indes aufgrund der Hygiene- und Infektionsschutzvorgaben unter speziellen Corona-Auflagen.

In der Halle gilt Maskenpflicht

Die Schlittschuhläufer aus Salzgitter und Umgebung werden sich bei ihrem Freizeitsport an das Tragen von Mund- und Nasenschutz gewöhnen müssen. Soll heißen: „In der Halle gilt Maskenpflicht“, betont Andrea Hoth, BSF-Bereichsleiterin Eissporthalle. Ausnahme: „Wer sich auf die Eisfläche begibt, dem empfehlen wir das Tragen der Maske.“

Eine Voranmeldung ist erforderlich

Coronabedingt ist auch die Zahl der Eisläufer, die sich gleichzeitig in der Eissporthalle aufhalten dürfen, auf 360 begrenzt. Doch woher kommt diese „krumme“ Zahl? „Wir haben die gesamte Grundfläche der Eishalle zu Grunde gelegt“, sagt Andrea Hoth. Demnach habe – bei angenommener Vollauslastung der Halle – jeder Besucher 6,25 Quadratmeter Platz. Wie viele Hobbyläufer zum Auftakt in die Eissporthalle kommen, sei offen, so Hoth. Bislang hätten bereits mehr als 200 Gäste Eintrittskarten für den Auftakttag gebucht. Denn: Einfach so in die Halle kommen, sich an der Kasse anstellen, ein Ticket kaufen – das funktioniere in Corona-Zeiten nicht. „Es ist eine Voranmeldung erforderlich. Besucher können sich auf unserer Internetseite über die aktuelle Lage informieren und müssen sich dort ein Ticket buchen“, sagt die Hallen-Verantwortliche.

Aufenthaltszeiten sind begrenzt

Ein Einbahnstraßensystem, um die Ströme der Gäste zu lenken, sei in der Eissporthalle aus baulichen Gründen nicht möglich, erzählt Andrea Hoth. Die Aufenthaltszeiten in der Halle sind gedeckelt: Jeder Gast hat ein Fenster von zweieinhalb Stunden. Dann ist Schluss und die nächsten Hobbyläufer dürfen - nach einer 30-minütigen Desinfektions- und Eismacher-Zeit – die Eissporthalle betreten.

Eingang ist nicht gleich Ausgang

In die Halle gelangen die Besucher zwar wie gewohnt über den Haupteingang, verlassen müssen sie sie indes über einen Ausgang auf der Parkplatzseite. „Wir wollen möglichst wenig Begegnungsverkehr haben“, sagt Andrea Hoth. Überall auf dem Boden kleben Abstandsschilder. 1,5 Meter sind Pflicht – egal, wo sich die Besucher rund um die Eisfläche hinter der Plexiglasscheibe bewegen.

Lauffläche ist 1800 Quadratmeter groß

Aufgehoben ist diese Regel lediglich auf der 1800 Quadratmeter großen Lauffläche. Dort hat Sascha Krause alles im Griff. Der Eismeister präpariert seit zwölf Tagen die Fläche für das Eislaufvergnügen. Mit einem Gartenschlauch über der Schulter besprüht er die Fläche, schafft so peu à peu auf dem zuvor blanken Beton eine am Ende vier Zentimeter dicke Eisschicht. „Alles liegt im Plan“, sagt Krause, der seit 2007 Eismacher ist. „Er kennt in der Halle jede Ecke bestens“, sagt Andrea Hoth.

Desinfektionsmittel am Eingang

Sie sieht sich und ihr Team bestens gewappnet. Im Eingangsbereich werden Desinfektionsspender aufgestellt, an der Schlittschuh-Aus- und Abgabe weisen Markierungen auf dem Hallenboden auf das 1,5-Meter-Abstandsgebot hin. „Wir sind froh, wir sind aber auch in gespannter Erwartung“, sagt Andrea Hoth. Für den Re-Start in der Eissporthalle gebe es kein Vorbild. „Wir werden in der Praxis lernen und Dinge anpassen.“

Alles Wichtige über die Hygieneregeln, Laufzeiten und den Anmeldeprozess gibt es unter www.eissporthalle-salzgitter.de.

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr

Samstag 12 bis 14.30 Uhr, 15 bis 17.30 Uhr und 18 bis 20.30 Uhr

Sonntag 11 bis 13.30 Uhr und 14 bis 16.30 Uhr

Jeden zweiten Freitag im Monat ist zusätzlich von 17.30 bis 20 Uhr geöffnet.