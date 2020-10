Hallendorfs Pfarrwitwenhaus wird nun verkauft

Seit der Kindergarten „Hand in Hand“ in den Neubau an der Grundschule an der Westernstraße gezogen ist, steht das historische Pfarrwitwenhaus am Maangarten 24/24a leer. Jetzt bietet es die Landeskirche im Internet zum Verkauf an. Der Meistbietende soll den Zuschlag erhalten. Die Kirche geht davon aus, dass das 1827 errichtete Fachwerkhaus spätestens bis zum 1. November den Besitzer wechselt.

Geschichtsträchtiges Haus Deas Pfarrwitwenhaus ist eines der geschichtsträchtigsten Bauwerke im Stadtteil Hallendorf. Ortsheimatpfleger Klaus-Dieter Karrasch weiß: „Das Fachwerkhaus hat die Dorfgeschichte geprägt“. In der Ortschronik von Curt Hasselbring ist dokumentiert, dass schon Anfang des 18. Jahrhunderts am heutigen Maangarten erstmals ein Pfarrhaus errichtet wurde. Dort sollten die Hinterbliebenen der örtlichen Geistlichen unterkommen. Schon früh dachte die Gemeinde über einen Neubau nach. Doch der erfolgte erst rund 100 Jahre später. Ende 1919 wurde das Gebäude veräußert und erst in der Nachkriegszeit per Vorkaufsrecht vom Landeskirchenamt Wolfenbüttel erworben. Sehr bald wurde im Erdgeschoss der Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde untergebracht – bis zum Umzug der Kita „Hand in Hand“ vor mehr als einem Jahr. Doch die Mädchen und Jungen nutzten den Spielplatz am Pfarrwitwenhaus weiter, weil das Außengelände am neuen Standort noch nicht umgestaltet ist. Die Immobilie gehört dem Pfarrpfründeverband, der durch die Landeskirche Braunschweig vertreten wird. Verkehrswert liegt bei 130.000 Euro Das historische, rund 86 Quadratmeter große, zweigeschossige Fachwerkhaus steht nicht allein auf dem rund 1215 Quadratmeter großen Grundstück. Dazu gehört ein etwa 72 Quadratmeter großer, massiver Pavillon. Da beide Gebäude zuletzt als Kita genutzt wurden, seien vor allem im verwinkelt genutzten Hauptgebäude Umbauten nötig, sagt Carsten Radtke von der Liegenschaftsverwaltung des Landeskirchenamts Wolfenbüttel. Allerdings stehe das Haus nicht unter Denkmalschutz. Den Wert habe die Landeskirche von unabhängigen Gutachtern ermitteln lassen. Er liegt, so Radtke, bei 130.000 Euro. Das Areal hat die Kirche im Immobilienportal „Immowelt“ eingestellt. Bis zum 25. Oktober würden schriftlich oder per E-Mail Gebote entgegengenommen, auch Besichtigungstermine seien möglich, sagte Radtke. Nach Ablauf der Frist werden alle Bietenden über die Gebote informiert und können finanziell nachlegen. „Ich bin sicher, die Liegenschaft wird verkauft“, ahnt Radtke. Denn Kaufanfragen habe es schon früher gegeben.