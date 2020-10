Virus hat den Tanzball in Salzgitter platzen lassen

Zum Geburtstag war ein Ball geplant. Denn seit 30 Jahren ist flotte Bewegung die Leidenschaft der Mitglieder des Salzgitteraner Tanzsportclubs Blau-Silber. Alles war bereits für die Feier zum 30-jährigen Bestehen vorbereitet. Das Fest sollte am 24. Oktober im Hotel am See in Lebenstedt stattfinden. Doch der Virus macht einen Strich durch die Rechnung.

„In Corona-Zeiten macht ein solcher Ball keinen Sinn“, sagt Regina Hasler, Schatzmeisterin des Tanzsportclubs. Enttäuschung schwingt in der Stimme mit. Bei einer begrenzten Besucherzahl sei auch der finanzielle Aufwand zu hoch. Gemeinsam mit ihrem Mann, Vereinschef Ferdinand Hasler, freut sie sich aber, dass die Tanzkreise des Clubs wieder stattfinden können-- eingeschränkt noch, aber ab 26. Oktober soll der Betrieb wieder in vollem Umfang in der Aula der Realschule Gebhardshagen beginnen. Seit 30 Jahren eigenständiger Club Seit etwa fünf Jahren ist die Realschule Übungstreffpunkt des Vereins. Vor 30 Jahren trennte sich die damalige Tanzsportsparte beim SV Union ab. Die Eheleute Marianne und Horst Pramme, Renate Leipelt, Klaus-Dieter Burchardt und Gerhard Stellfeld gehörten zum Gründungsvorstand des Tanzsportclubs Blau-Silber. Zu den ersten Übungsleitern mit Trainerlizenz und Turniererfahrungen gehörte das Ehepaar Pramme, noch heute sind die Eheleute Ursel und Klaus-Dieter Burchardt für die beiden Tanzkreise am Freitag als Übungsleiter aktiv. Zwei weitere Tanzkreise am Montag, sowie mittwochs ein Tanzkreis und die Linedance-Gruppe werden von der lizensierten Tanzlehrerin Nicole Jakob aus Vechelde betreut. Heute gehören dem Tanzsportclub knapp 70 erwachsene Mitglieder aus dem Stadtgebiet und dem Umland an, berichtet Regina Hasler. Eine Jugendgruppe gibt es nicht mehr, seit 1996 sind die Mitglieder auch nicht mehr im Turniertanz unterwegs. „Wir sind fast alle berufstätig, da fehlt die Zeit für intensives Training und Turnierveranstaltungen an den Wochenenden“ sagt Hasler. „Es ist ein Freizeitvergnügen, der Vorteil ist, dass man es mit dem Partner gemeinsam machen kann“. Gesundheitlicher Aspekt Nicht zu unterschätzen sei auch der gesundheitliche Aspekt. Der wöchentliche Tanzkreis – dies seien anderthalb Stunden konzentrierte Bewegung, die halte auch den Kopf fit. „Die Übungsleiter achten darauf, dass man es richtig macht.“ Schriftführerin Maria Ullmann fügt hinzu: „Tanzen ist ein Ausgleich vom Alltag und fördert die sozialen Kontakte. Bei uns sind überwiegend Paare Mitglieder, in der Linedance-Gruppe sind aber auch Einzelne dabei. Die Linedancer könnten auch noch Verstärkung gebrauchen.“ Regina Hasler unterstreicht auch die familiäre Atmosphäre im Club. Dazu tragen auch Wanderungen, gesellige Treffen oder die Neujahrsparty bei. „Sehr engagiert und ideenreich im Veranstaltungsausschuss ist unser 2. Vorsitzender Bernd Goldschmidt mit seiner Frau Ilona“, berichtet Hasler.