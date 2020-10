Verfahren auf Eis: Vater aus Salzgitter zahlt keinen Unterhalt

So viel ist sicher: Dieser Angeklagte, für den ausschließlich sein Verteidiger das Wort ergriff, versteht sich aufs Rechnen. Jedenfalls gelang es ihm, sein Einkommen so zu reglementieren, dass ihm Unterhaltszahlungen für seinen Sohn aus erster Ehe erspart blieben. Und das seit Jahren. So warf es ihm die Staatsanwaltschaft in der Anklage vor. Doch in dem Fall, der am Dienstag vor dem Amtsgericht Salzgitter verhandelt wurde, ging es um mehr.

Angeklagter ist arbeitslos durch Corona Bis August 2018 hatte der 39-Jährige monatlich rund 200 Euro Unterhalt für seinen Sohn gezahlt. Das Geld ging auf einem Konto der Unterhaltsvorschusskasse der Stadt Salzgitter ein. Seitdem ruhten die Zahlungen. Der Grund: Dem Mann, der keinen Beruf erlernt hat, fehlte das Geld. Laut Aussage seines Verteidigers arbeitet der 39-Jährige „auf Mini-Job-Basis“, also für 450 Euro im Monat, in einem Café, das seine heutige Ehefrau betreibt. Das Problem: Das Café sei dicht, so der Verteidiger. „Alles wegen Corona.“ Folglich stehe sein Mandant derzeit ohne Einkünfte da. An Unterhaltszahlungen sei nicht zu denken. Die jetzige Ehefrau des 39-Jährigen, mit der er bereits eine Tochter hat, sei zudem schwanger, erzählte der Verteidiger weiter. Sie sei es, die neben dem Café-Betrieb durch einen zweiten Job rund 800 Euro pro Monat in die Haushaltskasse einbringe, außerdem erhalte die Familie monatlich 700 Euro ergänzende Leistungen durch das Jobcenter, in die das Kindergeld einfließe. „Nehmen wir die 1500 Euro und ziehen 600 Euro Miete ab, dann stehen der dreiköpfigen Familie meines Mandanten im Moment 900 Euro zur Verfügung“, so der Verteidiger. „Ich sehe da keinen Spielraum für Unterhaltszahlungen.“ Einen besser bezahlten Job strebt der Unterhaltspflichtige nicht an Die Idee, dass sein Mandant einen besser bezahlten Job anstreben könne – denkbar sei laut Gericht beispielsweise eine Helfertätigkeit beim Straßenbau –, verwarf der Verteidiger mit dem Hinweis „auf die persönliche Situation“ des 39-Jährigen. Denn ab Januar solle das Café wieder öffnen, unter Mithilfe seines Mandanten. Zwischenzeitlich sei gar ein Konsens im unterhaltsrechtlichen Verfahren mit der Kindsmutter hergestellt worden. „Der geäußerte Wunsch der Kindsmutter war, dass ihr jetziger Ehemann den Jungen adoptiert“, berichtete der Verteidiger. Sein Mandant habe diesem Wunsch zugestimmt. „Aber es tat sich nichts, bis heute nicht.“ Gericht: Der 39-Jährige muss ab Januar zahlen In Absprache mit der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Verfahren für die Dauer von zwölf Monaten ein. Der 39-Jährige muss indes ab Januar sechs Monate lang jeweils 100 Euro an die Unterhaltsvorschusskasse zahlen. Kommt er dem nach, ist der strafrechtliche Teil seitens der Staatsanwaltschaft für ihn erledigt. Die Kindsmutter bleibt noch der Weg der zivilrechtlichen Klage gegen den Ex-Ehemann. Das Gericht machte den Mann darauf aufmerksam, dass auch die Stadt sich womöglich bei ihm melden werde, denn seit August 2018 schulde er auf 15 Monate hochgerechnet der Unterhaltsvorschusskasse rund 3000 Euro.