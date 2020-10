Salzgitter-Bad: Im Repair-Café gibt es Hilfe zur Selbsthilfe

Ein Modell-Fahrrad im Eingangsbereich weist den richtigen Weg: In der Wald- und Talsiedlung im nördlichen Teil von Salzgitter-Bad befindet sich seit Frühjahr 2019 das Repair-Café. Hier können Leute ihre reparaturbedürftigen Räder sowie alle möglichen Haushalts- und Gartengeräte abgeben.

Vor Ort zuständig ist ein Team von Ehrenamtlichen. Einer von ihnen, quasi der Routinier, ist Karl-Heinz Peuschel. Der gebürtige Duisburger ist seit 1939 in Salzgitter daheim – und hat sich schon seit frühester Kindheit „für technische Dinge interessiert“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. Peuschel hat als Feinmechanikermeister unter anderem bei der SMAG und Theysohn gearbeitet, war dort auch für Ausbildung und Umschulungen zuständig.

Karl-Heinz Peuschel gibt Hilfestellung bei Reparaturen – „manchmal muss man sich reinfuchsen“

Da scheint sein Leitbild für die Arbeit im Repair-Café fast zwangsläufig: „Wir zeigen den Leuten die Reparaturschritte einmal, danach dürfen und sollen sie selbst Hand anlegen“, sagt Peuschel. H ilfe zur Selbsthilfe nennt er das. Ob Lampen, Plattenspieler oder Nähmaschinen – den 88-Jährigen kann so schnell nichts schockieren. „Manchmal muss man sich eben etwas hineinfuchsen.“ Außerdem unterstützen sich die Ehrenamtlichen mit ihrer Expertise: „Jeder bringt seine Fähigkeiten ein, wir lernen voneinander.“

Sechs Köpfe umfasst die Gruppe, die bis zum vergangenen März regelmäßig im Einsatz war. Dann bremste die Corona-Pandemie erstmal alles aus. „In diesem Jahr wird es im Repair-Café keinen direkten Kundenkontakt mehr geben, erzählt Werkstatt-„Manager“ Peter Cordts, der wie Peuschel in der Wald- und Talsiedlung wohnt und seinen Nachbarn zum Termin mit der Presse begleitet.

Arbeit in Corona-Krise: Gespendete Fahrräder werden im Repair-Café wieder flott gemacht

Arbeit gibt es dennoch: Mehr als zehn Fahrräder sind derzeit im Vorbau der ehemaligen Hausmeisterwohnung der Waldschule sowie einem weiteren Abstellraum zu finden. Peuschel: „Die Räder werden gespendet, wir machen sie wieder flott und verkaufen sie an Interessierte.“ Dies zum kleinen Preis – „wir machen keinen Gewinn, sondern decken mit den Einnahmen nur den Bedarf an Ersatzteilen.“

Das Repair-Café-Prinzip hat Peuschel bereits vor einigen Jahren in Wolfenbüttel kennen gelernt und sich dort entsprechend eingebracht. So konnte er den Gedanken auch nach Salzgitter bringen: „Dinge müssen nicht beim kleinsten Defekt sofort weggeschmissen werden.“ Stattdessen erkläre man den Leuten, wie die Reparatur funktioniert und sie selbst tätig werden können. Es sei schön, so Peuschel, den Leuten damit auch „ein Erfolgserlebnis zu bescheren“.

Salzgitter-Bad: Ehrenamtliche im Repair-Café wollen ihr Portfolio noch erweitern

Dies soll im kommenden Jahr wieder möglich sein, ebenso der regelmäßige Vor-Ort-Kontakt der Ehrenamtlichen. Mit weiteren Mitstreitern hat man die verlassene Wohnung schließlich zu dem gemacht, was sie nun ist. „Alles war in schlechtem Zustand, wir haben in drei Monaten gründlich saniert“, sagt Peter Cordts. Hier finden in Nicht-Corona-Zeiten auch Veranstaltungen vom Verband Wohneigentum in Salzgitter-Bad statt, zu dem das Repair-Café gehört.

Zwei Nahziele hat das Werkstatt-Team zudem: Man will den Kundenkreis über die Siedlung hinaus erweitern und das Eigene Portfolio zudem um E-Bike-Reparaturen erweitern. „Wir gehen mit der Zeit“, findet Karl-Heinz Peuschel.