Bilanz: Wie Bäder in Salzgitter mit Corona-Krise zurecht kommen

„Maximale Beckenkapazitäten“: Diese Ansage gilt derzeit nicht nur im Hallenbereich des Stadtbades in Lebenstedt, sondern auch in allen anderen Schwimmbädern in Salzgitter, die über die ungemütlicheren Monate geöffnet bleiben können. Das Corona-Jahr 2020 hat für die Betreiber jedoch noch manch andere Herausforderung mit sich gebracht. Gegenüber unserer Zeitung haben sie nun vorläufig Bilanz gezogen – und blicken in die Zukunft.

Stadtbad: Hier ist die Bäder, Sport und Freizeit (BSF) Salzgitter zuständig. Marketingleiterin Carola Ueberhorst blickt auf die aktuelle Corona-Lage: „Wir haben Hygienekonzepte aufgestellt, die permanent an die Vorgaben der Regierung und Gesundheitsämter angepasst werden können.“ Hierzu gehört etwa eine maximal zulässige Zahl von Badbesuchern, aktuell sind das 220. Die Gäste sollen ihren Aufenthalt auf rund drei Stunden begrenzen, Kinder unter 14 Jahren benötigen eine erwachsene Begleitperson. Für Becken, Duschen und Umkleiden gibt es streng geregelte Kapazitäten, dazu „erhöhte Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen“, erklärt Ueberhorst.

Wiedereröffnung nach der Corona-Pause war am 15. Juni. Ab Juli, so die BSF-Marketingchefin weiter, sei im Stadtbad trotz der komplizierten Situation eine Steigerung der Gästezahlen zu verzeichnen gewesen – man habe gar über dem geplanten Niveau gelegen. Die Frequenz habe sich auch nach den Sommerferien dann „auf gutem Level“ stabilisiert. Genaue Zahlen möchte beziehungsweise kann Ueberhorst im Gespräch mit unserer Zeitung jedoch nicht nennen.

Lesen Sie mehr: Virtuelle Kreismeisterschaft im Schwimmen

Für 2021 erhoffe man sich im Stadtbad, „dass wir gut durchkommen“ – 2022 sei dann nach jetzigem Stand die Rückkehr zum Normalbetrieb als Ziel ausgerufen.

Zudem seien seitens der Stadt Fördermittel in Höhe von rund zwei Millionen Euro bewilligt worden, die in ein Ganzjahres-Außenbecken investiert werden sollen. „Hier laufen die Planungen“, sagt

Ueberhorst. Innerhalb der nächsten drei Jahre solle das Projekt nach Möglichkeit umgesetzt sein.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Thermalsolbad: Auch in Salzgitter-Bad ist die BSF zuständig. Hier sehen die aktuellen Zahlen jedoch weniger erfreulich aus, muss Ueberhorst einräumen: „Seit der Wiedereröffnung Mitte Juni sind die Besucherzahlen im Vergleich zu 2019 um 50 Prozent zurück gegangen.“ Beinahe alle Bereiche, etwa das Solewellenbecken oder auch das Bistro, seien vor Ort aber in Betrieb – Ausnahme ist die Sauna. Die maximal erlaubte Anzahl an Gästen liege derzeit – inklusive Fitnessstudio und Kurse – bei 232.

Im kommenden Jahr stehen im Thermalsolbad dann die Sanierung der Decke im Solewellenbad und der Umkleiden an, noch in diesem Oktober an der Klappwand des Wellenbeckens. In Salzgitter-Bad, so Ueberhorst abschließend, gelte ebenso die Hoffnung, „2022 wieder in den Normalbetrieb zu gehen“.

Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Hallenfreibad Thiede: Betreiber Helmut Fichtner fallen bei der Rückschau auf die Sommersaison wenig gute Worte ein. Von Anfang Juni bis Ende August habe er seinen Außenbereich geöffnet gehabt – und mit insgesamt „etwas über 7000“ Besuchern einen Minusrekord zu verzeichnen gehabt. „In normalen Sommern kommen über 15.000, in guten sogar bis zu 20.000 Leute“, sagt Fichtner.

Betreiber Helmut Fichtner hat mit seinem Hallenfreibad in Thiede in diesem Jahr bislang nur wenig Grund zu solcher Freude gehabt. Foto: Doris Comes

Für das Freibad musste er ein Limit von 500 Gästen setzen, die gleichzeitig vor Ort sein dürfen – davon maximal 150 im Wasser. „Das sind dramatische Zahlen, normalerweise haben wir im Sommer bis zu 2000 Besucher pro Tag da.“

Lesen Sie mehr: Freibad-Saison Salzgitter- „Für das Wetter recht ordentlich“

Darüber hinaus habe es im Eingangs- wie auch Beckenbereich mehrfach Ärger gegeben, da sich Gäste beziehungsweise solche, die aufgrund der Maximalkapazitäten keinen Zutritt bekamen, nicht benehmen konnten. Fichtner: „Einmal hat eine größere Gruppe gar die Zäune am Eingang niedergedrückt, die Polizei musste rigoros eingreifen.“ Hilfe seitens der Gesetzeshüter, so der Schwimmbad-Chef, sei im Laufe der kurzen Freiluftsaison leider öfters nötig gewesen.

Ins Hallenbad darf Fichtner nun coronabedingt nur 40 Leute lassen. Das Virus, sagt er, solle bloß „schnellstmöglich verschwinden.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

Waldschwimmbad Gebhardshagen: Von Mitte Juli bis Anfang September, gerade mal acht Wochen, lief hier die Saison. Die genauen Zahlen lägen noch nicht vor, doch eins stehe bereits fest, berichtet Vorstand Michael Kotzian vom zuständigen Verein Glück Auf Gebhardshagen: „Wirklich gelohnt hat sich das in diesem Jahr nicht.“

Der Badebetrieb konnte nur eingeschränkt und dazu in zwei Schichten mit insgesamt maximal 160 Gästen pro Tag stattfinden. Verschiedene Bereiche wie etwa die Wasserrutsche und das Volleyballfeld mussten zeitweise gesperrt bleiben, zudem war stets eine doppelte Schwimmaufsicht mit entsprechenden Personalkosten vor Ort.

Was die Zukunft bringt, müsse man sehen, so Kotzian: „Mal schauen, was 2021 kommt.“ Mit der Stadt habe man immerhin bereits Pläne zur Sanierung der Herren-Sanitäranlagen entwickelt. „Vielleicht ist auch eine generelle Querfinanzierung drin, um uns wirtschaftlich ein wenig zu helfen“, wagt der Glück-Auf-Vorstand zu hoffen.