Seniorinnen rücken sich in Fredenberg auf den Pelz

Seniorinnen rücken sich im Begegnungszentrum Brücke auf den Pelz – natürlich nur zu Übungszwecken und zu Coronabedingungen. Ein Selbstverteidigungskursus ging da am Montag und Dienstag über die Bühne, und die 12 Teilnehmerinnen waren mit Feuereifer dabei. Maria Bernaisch, Übungsleiterin Prävention im Fredenberg-Forum, hat den Kontakt zu Übungsleiter Abbas Mrarrabi hergestellt. Und der erwies sich als Glücksgriff.

Sich effektiv Zeit und Luft verschaffen

Nicht nur hatte er eine Engelsgeduld und eine freundlich-humorvolle Ansprache, er wusste auch um die Grenzen seiner Schützlinge. Er wollte ihnen das beibringen, was sie mit ihren Möglichkeiten und altersbedingten Bewegungseinschränkungen vermögen, um sich aus einer bedrohlichen Situation so schnell wie möglich zu befreien, erläuterte er. Deshalb ging es gar nicht so sehr darum, den Gegner unbedingt außer Gefecht zu setzen, als vielmehr, sich effektiv Zeit und Luft zum Flüchten und Hilfeholen zu verschaffen, wenn man in eine solche Situation kommen sollte.

Der Tritt in männliche Weichteile gehört zum Programm

Mrarrabi zeigte den Frauen, die ausweislich des Kicher-Anteils sehr viel Spaß am Training hatten, wie sie sich mit bestimmten Bewegungen aus Umklammerungen oder vom Festhalten befreien können. Da gehörte der Tritt in männliche Weichteile zum Programm, aber auch Armverdrehen und Auf-Zehen-Treten. Alles Dinge, die man auch mit 80 noch mit befriedigendem Ergebnis vollführen kann. „Manche Bewegungen sind unmöglich, dabei würden Sie sich vielleicht noch selbst verletzen“, erläuterte Mrarrabi den Frauen.

Mit Pratzen die eigene Kraft entdecken

Um den Frauen zu zeigen, wieviel Kraft wirklich in ihnen steckt, hat Mrarrabi, der mit Partner Edgar Piereck Übungen vormachte, Pratzen mitgebracht. Das sind Trainingspolster zum Abfangen von Tritten und Schlägen. Mit Hilfe der Pratzen, erläuterte er, entsteht beim Schlagen ein lautes Geräusch, das den Frauen auch Selbstvertrauen angesichts der Kraft geben soll, sagte Mrarrabi.

Kursus war schnell ausgebucht

„Es hat eine Minute gedauert, dann war der Kursus voll“, berichtete Bernaisch in einer der vielen kleinen Trinkpausen. Die Übungsleiterin hatte in den Ferien etwas Besonderes anbieten wollen. Das honorierten die Damen mit schneller Zusage.

Mrarrabi war Weltmeister in Muaythai

So wie Gilda (79) und Renate (70), die in einer Art Ringkampf immer wieder die Übungen erprobten, angeleitet von Edgar Piereck. Der Kampfsport heißt übrigens Muaythai (Thaiboxen), und Mrarrabi hat den 15. Khan (von 17), war sogar Weltmeister (2015 und 2018) und Europameister mit der deutschen Mannschaft, wie er erläuterte.

Gilda und Renate kämpfen weiter

„Es macht Spaß“, sagt Renate in einer kleinen Pause. Und Gilda bemerkt ganz stolz, wie gut sie die Übungen noch mitmachen können – schließlich halten sie sich mit Gymnastik fit und seien „nicht so steif“. Auch auf den Ernstfall fühlen sie sich durch den kleinen Kursus gut vorbereitet. „Es kann nicht schaden“, findet Gilda. Und dann packt sie ihre Freundin wieder unbarmherzig am Hemdkragen.