Vor dem Braunschweiger Arbeitsgericht ging es am Freitagvormittag erneut um eine Kündigung der Salzgitter Flachstahl gegenüber Ex-Betriebsrat Adnan Köklü. Das Unternehmen scheiterte nun bereits zum fünften Mal.

Die Salzgitter Flachstahl ist am Freitag erneut vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig mit dem Versuch gescheitert, dem ehemaligen Betriebsratsmitglied Adnan Köklü zu kündigen. Es war der fünfte Anlauf in den vergangenen vier Jahren.

Im nun abgeschlossenen Prozess ging es um Geschehnisse aus Juni 2019: Köklü hatte gemeinsam mit zwei Mitstreitern von der dem aktuellen Betriebsrat kritisch gegenüber stehenden „Freien Liste“ an der Zufahrt zum Werksgelände in Salzgitter Flugblätter verteilt. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst, in dessen Folge die Flachstahl Köklü und seinen Begleitern vorwarf, die Security-Mitarbeiter gesundheitsgefährdend angegangen zu haben. Es folgte Kündigung Nummer fünf gegen den mittlerweile 30-Jährigen. Prozess gegen Ex-Flachstahl-Betriebsrat: Gericht sieht keine hinreichenden Gründe für Kündigung Zwei der Sicherheitsleute hatten diese Darstellung jedoch Ende August in ihren Zeugenaussagen vor dem Arbeitsgericht abgeschwächt. Der Vorsitzende Richter verkündete nun, dass an fraglichem Tag sicher „keine Bagatelle“ passiert sei – für eine Kündigung, zumal ohne vorherige Abmahnung, reiche der Sachstand jedoch (wiederholt) nicht aus. Ähnlich lautende Urteile waren bereits in vorangegangen Verhandlungen bezüglich Köklüs Mitstreitern Ercan Eser und Ertan Tahtaci ergangen. Auch für von der Flachstahl im Fall des Scheiterns der Kündigungen geforderte Auflösungsverträge gegenüber dem Trio sieht das Gericht jeweils keinen hinreichenden Anlass. Nach dem heutigen Köklü-Urteil steht dem Unternehmen die Berufung und somit der Gang zur nächsthöheren Instanz, dem Landesarbeitsgericht in Hannover, offen.