In der Siedlung Steterburg gibt es Ärger mit Müll und Ratten

Jede Menge Grünschnitt, Plastik- und Hausmüll, dazu eine ausrangierte Schaukel und eine Badewanne – es ist wahrlich kein schönes Bild, das sich am Pappeldamm in der Siedlung Steterburg bietet. Hinter den Grundstücken Nummer 11 bis 15, direkt neben einem kleinen Kinderspielplatz, hat sich seit geraumer Zeit ein nicht zu übersehender (und -riechender) Müllberg gebildet. Die Anwohner rätseln, wer dafür verantwortlich ist – eine Antwort gab es erst jetzt.

Im September sei der SPD-Ortsverein Thiede erstmals auf diese Situation hingewiesen worden, berichtet dessen Vorsitzender Dieter Schneider unserer Zeitung. Bei der Vor-Ort-Begehung habe sich dann gezeigt, dass noch mehr im Argen liege: „Die für diesen Bereich, also die Hausnummern 9 bis 19, zur Verfügung gestellten Müllcontainer reichen nicht aus“, sagt Schneider. Dadurch landen viele Abfallsäcke neben den Tonnen, was Ratten anlocke. Tatsächlich: Unterhalb der Wegeplatten finden sich große

Löcher, ebenso im nahen Gemüsebeet einer Anwohnerin.

Müllproblem am Pappeldamm: SPD-Ortsvorsitzender fühlt sich ungehört von Stadt und Immobilienverwalter

Die vorhandenen Müllbehälter reichen am Pappeldamm nicht aus, beklagen Anwohner und Ortspolitiker. Foto: Privat

„Meine Kinder lasse ich bei diesen Zuständen nur ungern im Garten oder auf dem Spielplatz toben“, erzählt die Frau, die lieber anonym bleiben möchte. Bezüglich der Müllanhäufung vor der Haustür ergänzt sie, dass in letzter Zeit auch häufiger Autos „mit Braunschweiger oder Gifhorner Kennzeichen“ am Pappeldamm gehalten und ihre Abfälle ausgeladen hätten, um sogleich wieder zu verschwinden. „Hier kann man schon von Mülltourismus sprechen“, sagt SPD-Ortschef Dieter Schneider.

Es müsse sich dringend etwas ändern am Pappeldamm, da stimmen auch Ortsbürgermeister Christian Striese (CDU) und der Thieder SPD-Stadtrat Rainer Armbrust zu. Die betroffenen Grundstücke werden, wie so viele im Quartiert, vom Immobilienunternehmen Van der Horst Wohnen verwaltet – hier sei Schneider mit seinen Anfragen aber bislang ebenso ins Leere gelaufen wie bei der Stadt.

Van der Horst Wohnen: „Müllhalde“ vom Pappeldamm wird nun abtransportiert

Im betroffenen Bereich scheinen sich Ratten ausgebreitet zu haben – das lässt sich zumindest anhand dieses Fotos vermuten. Foto: Privat

Für diese erklärt Sprecherin Maren Landwehr nun auf Nachfrage, dass Abfallablagerungen auf öffentlichen Flächen „innerhalb von zwei bis vier Tagen“ durch den Städtischen Regiebetrieb (SRB) beseitigt würden – bei Gefährdungspotenzial „umgehend“. Sofern solche Gegebenheiten – wie am Pappeldamm – jedoch auf Privatgrundstücken aufträten, fordere die Stadt die Besitzer auf, den angehäuften Müll ordnungsgemäß zu entsorgen.

Etwas Licht ins Dunkel bringt schließlich Holger Müller, Justiziar bei Van der Horst Wohnen. Die betroffene Fläche hinter den Häusern 11 bis 15 sei „zwecks Entsorgung von Gehölz und Müll bereits vor einiger Zeit in Auftrag gegeben worden“ – und womöglich durch Privatleute inoffiziell „erweitert“.

Der Abtransport des Unrates durch den Norddeutschen Landschaftsbau (NDL) sei ab Freitag,

23. Oktober, beauftragt. Zudem werde zeitnah ein zusätzlicher Restabfallcontainer für die die Hausnummern 9 bis 19 aufgestellt.

Darstellungen bezüglich Rattenproblem gehen auseinander

„Meldungen über Rattenbefall liegen uns in diesem Bereich aber nicht vor“, teilt Müller weiter mit. Für das Steterburger Quartier sei das Problem aber generell bekannt und werde in Zusammenarbeit mit der Stadt angegangen. Unter anderem habe man über 60 Rattenfallen in der Umgebung platziert.

Bezüglich des Abtransportes der beschriebenen „Mülldeponie“ meldete sich SPD-Mann Dieter Schneider am Freitag in unserer Redaktion: NDL-Mitarbeiter seien vor Ort und hätten ihm Auskunft gegeben, dass sie den Müll erstmal sortieren und dann kommende Woche getrennt abtransportieren sollen. Bis zum Freitagnachmittag habe sich nach seinem Eindruck aber „noch nicht viel getan“, so Schneider.

