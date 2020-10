Zu einem Küchenbrand kam es am Samstagnachmittag am Amboßweg in Lebenstedt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde dabei eine Person verletzt. Sie hatte offenbar versucht, das Feuer mit einem Feuerlöscher selbst in den Griff zu kriegen. Laut Einsatzleiter Guntram Vollmer atmete die Person dabei Rauchgas ein.

Das Gebäude liegt in einem Hinterhof Im Einsatz waren die beiden Wachen der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen aus Lebenstedt. Laut Vollmer hatten die Brandschützer das Feuer in dem Industrie-/Wohn-Mischgebiet schnell unter Kontrolle. Eine Schwierigkeit bei den Löscharbeiten bestand demnach darin, dass das betroffene Gebäude in einem Hinterhof liegt und eine Schlauchleitung nach dort erst über den Hof verlegt werden musste. nachdem das Feuer unter Kontrolle war, startete die Feuerwehr mit der Lüftung des Gebäudes. Ursache: Essen übergekocht Zum Schaden konnten am Samstagabend noch keine Angaben gemacht werden. Zur Ursache für den Küchenbrand gab es von der Polizei Salzgitter die Information, dass Essen übergekocht sein soll.