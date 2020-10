Die Jungen und die Alten, beide Gruppen sind in der Corona-Pandemie ganz unterschiedlich betroffen. Dies verdeutlicht eine Spende der Braunschweigischen Landessparkassenstiftung von jeweils 1500 Euro an die Jumpers – Jugend mit Perspektive – und die Sempers – Senioren mit Perspektive – in Salzgitter.

Eine symbolische Scheckübergabe gab es am Montagvormittag vor dem Jumpers-Treffpunkt in der Straße Neuer Mühlenweg in Lebenstedt. Markus Gruner, Jumpers-Projektleiter in Salzgitter, berichtete, mit der Spende von 1500 Euro sei das Projekt Jump@school umgesetzt worden. „Nach dem Lockdown im Frühjahr haben wir von Mai bis zu den Sommerferien eine spezielle Hausaufgaben- und Nachhilfeunterstützung angeboten“, sagte Gruner. Jeweils drei oder vier Kinder, wurden einzeln in Räumen im Jumpers-Treffpunkt von jeweils einem Mitarbeiter zum Beispiel bei den Hausaufgaben betreut.

PC-Arbeitsplätze standen im Jumpers-Treffpunkt bereit

In Kooperation mit der Grundschule Kranichdamm seien auch Kinder mit speziellem Förderbedarf, die im Quartier wohnen, betreut worden. „Gerade in der Zeit, in der es keinen Präsenzunterricht gab, war bei den Kindern ein besonders großer Bedarf nach Unterstützung vorhanden“, betonte Gruner. Im Jumpers-Treffpunkt konnten die Kinder auch PC-Arbeitsplätze nutzen, die zu Hause nicht vorhanden waren. Gruner: „Mit dem Spendengeld konnten wir unter anderem die notwendige Hygieneausrüstung für das Projekt finanzieren.“

Während Jumpers schon öfter Zuwendungen der Stiftung erhalten hat, wurde der Verein Sempers zum ersten Mal mit einer Spende unterstützt. „Vielleicht können wir damit diesen Verein und die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Sempers-Engel auch ein bisschen bekannter machen“, betonte am Montag bei der Scheckübergabe Christiane Voss, Leiterin Firmenkunden bei der Braunschweigischen Landessparkasse. „Gerade in Corona-Zeiten ist es wichtig, dass wir uns um die Schwächeren kümmern“, fügte Voss hinzu. Im Quartier rund um den Schölkegraben besuchen die Sempers-Engel alleinlebende Senioren mit wenig Kontakten.

Sempers-Engel halten Telefonkontakt, weil Hausbesuche nicht möglich sind

Über die Schwierigkeiten dieses Besuchsdienstes in Corona-Zeiten berichtete Sempers-Vorsitzender Thorsten Riewesell. „Besuche zu Hause waren oder sind derzeit oft nicht möglich.“ Doch die Sempers-Engel halten Telefonkontakt. „Das ist ganz wichtig in diesen Zeiten“, sagte Riewesell. „Auch Einkäufe wurden für die Senioren schon mal erledigt.“ Finanziert werden mit dem Spendengeld die Arbeit des Vereins und auch mal kleinere Geschenke für die Senioren, zum Beispiel ein Blumengruß.