Salzgitteraner bereiten sich auf zweiten Lockdown des Jahres vor

Lockdown ist das Thema der Stunde und wird allerorten diskutiert, natürlich auch in Salzgitter. Die Situation, die ab Montag auf die Salzgitteraner wartet, ist nicht neu, nur trifft es sie jetzt zu einer völlig anderen kälteren Jahreszeit erneut. Am Donnerstag war zum Beispiel auf den öffentlichen Plätzen in Salzgitter-Bad kaum ein Mensch unterwegs, hingegen waren die Einkaufsmärkte des Stadtteils sehr gut besucht.

„Wir müssen unseren Trainingsbetrieb komplett einstellen und dürfen lediglich im Physiotherapiebereich Leistungen anbieten", sagt Christian Riemekasten von „Nature Life" in Salzgitter-Bad. „Gerade im Hinblick auf meine Angestellten zeige ich mich, so lange es geht, dauerhaft solidarisch, was Gehälter angeht, weil wir ein Team sind. Schön wären auch für unsere Branche finanzielle Überbrückungshilfen, die aber momentan noch nicht in Sicht sind." Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen Aus gastronomischer Sicht äußerten sich Robert Kuttner vom Hotel Ratskeller und vom Bistro „täglich" und Holger Fischbach (Glück-Auf-Deele)t: „Wir werden die nächsten vier Wochen logischerweise schließen und bieten auch keinen Außerhaus-Verkauf von Speisen an. Die Fixkosten decken keinesfalls Umsätze oder Erlöse; es macht einfach momentan keinen Sinn. Jetzt helfen nur Solidarität und Hoffnung auf deutliche Entspannung der Lage". Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Auch den Fitnessstudios drohen Einbußen. Josephine Weber vom Kosmetikstudio La Beauté sagt stellvertretend für die Branche: „Ich halte den Lockdown für ein richtiges und probates Mittel, um der Pandemie entgegenzuwirken. Vielleicht wären auch zwei statt vier Wochen ausreichend. Seit Monaten arbeite ich mit beispielhaftem Hygienekonzept und verstehe ehrlich gesagt nicht, dass ich schließen muss, während Friseurgeschäfte geöffnet sein dürfen. Um überhaupt Überbrückungshilfen finanzieller Art beantragen zu können, benötige ich Rechtsbeistand von einem Anwalt oder Steuerberater."