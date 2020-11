Osterlinde – Mann kommt von Straße ab - Alkotest: 0,8 Promille

Ein 37-jähriger Autofahrer ist nach Polizeiangaben bei Osterlinde auf der Kreisstraße 2 am Sonntag, 1. November, 17.10 Uhr, aus derzeit nicht bekannten Gründen in einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und geradeaus in ein angrenzendes Feld gefahren. Hierbei kam es zu einer Beschädigung des Flurstückes und eines Leitpfostens, so die Polizei.

Führerschein wurde sichergestellt

Der Fahrer habe offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol gestanden. Ein Atemalkoholtest habe den Wert von 0,8 Promille ergeben. Die Beamten hätten eine Blutprobe veranlasst und den Führerschein des Mannes sichergestellt. Dem 37-Jährigen sei zudem die Weiterfahrt untersagt worden.

red