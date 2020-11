Mit mehr als 30 Fahrzeugen haben Landwirte aus der Region am frühen Montagmorgen die Zufahrtswege zum Aldi-Zentrallager in Salzgitter-Bad blockiert. Die rund zweieinhalbstündige Aktion ging vom Protestbündnis „3 vor 12 – Bauern in Not“ aus.

Der Hintergrund, so der beteiligte Landwirt Steffen Hohnschopp aus Groß Mahner gegenüber unserer Zeitung, sei das „Preisdumping“, das große Handelsketten wie etwa Aldi und Edeka „schon seit Jahrzehnten“ betreiben. „Die heimische Landwirtschaft befindet sich momentan unverschuldet in einer echten Notlage“, heißt es in einem Protestschreiben von „3 vor 12“, das auch unserer Redaktion vorliegt. Hauptgrund seien die „extrem niedrigen Erzeugerpreise“ – also das, was die Bauern von Aldi und Co. für ihre Produkte erhalten.

Landwirte beklagen Preisdumping – und wollen „Statement setzen“

„Anstatt uns in dieser Lage zu helfen, werden die Auswirkungen von Corona-Pandemie, Schweinepest und Klimawandel als Druckmittel genutzt, um die Preise noch weiter zu drücken“, sagte Steffen Hohnschopp nun. Daher habe er sich – bereits zum dritten Mal in diesem Jahr, zuletzt erst vorige Woche Montag – mit seinen Kollegen zu einer (bei der Polizei angemeldeten) Spontan-Demo vor dem Aldi-Lager in der Porschestraße versammelt: „Wir wollen und müssen ein Statement setzen.“

Mit dabei waren nach eigener Aussage Landwirte aus Salzgitter, Braunschweig, dem Landkreis Wolfenbüttel, Hildesheim und Goslar. Die Anwesenden platzierten ihre Traktoren und weiteren Fahrzeuge bereits vor 4 Uhr morgens „strategisch geschickt“ rund um das Gelände, so dass die Aldi-Lkw die Waren schließlich erst mit erheblicher Verzögerung in die Supermärkte ausfahren konnten. Hohnschopp: „Das ist für uns die Möglichkeit, auf unsere Anliegen aufmerksam zu machen.“

„3 vor 12“ setzt Aldi Gesprächsfrist bis 16. November – Unternehmen widerspricht Vorwürfen

In diesem Schreiben macht „3 vor 12“ seine Forderungen klar. Foto: Rudolf Karliczeck

Zuletzt habe man Aldi eine Frist bis zum 1. November gesetzt, um ins Gespräch zu kommen. Diese habe das Unternehmen aber verstreichen lassen, ebenso wie vorangegangene Dialogangebote. Nun hat „3 vor 12“ – das Bündnis steht laut Hohnschopp in Kontakt mit der Landwirte-Bewegung „Land schafft Verbindung“ – dieses Zeitfenster bis zum 16. November verlängert. „Wir warten erstmal ab, ob etwas kommt – es können aber schnell weitere Aktionen folgen.“

Für die Aldi Nord teilte ein Sprecher auf Anfrage mit: „Gerade landwirtschaftliche Produkte wie Milch oder Fleisch werden oftmals am Weltmarkt gehandelt und unterliegen Preisschwankungen.“ Dem Dumping-Vorwurf widerspreche man daher – „wir suchen stets den Kontakt mit allen Beteiligten“.

Salzgitter-Bad: Protest vor Aldi-Lager dauert zweieinhalb Stunden – Polizei: keine größeren Vorkommnisse

Die „3 vor 12“-Gruppierung forderte eine Preisanhebung von „mindestens 50 bis 100 Prozent“ für heimische Produkte. So solle es künftig etwa für Milch 45 bis 50 Cent pro Liter geben, für Schweinefleisch 2,50 bis 3 Euro pro Kilo. Die Protest-Aktion am Montag endete gegen 6 Uhr – abgesehen von der (Liefer-)Verkehrsbehinderung laut Polizeisprecher Matthias Pintak ohne nennenswerte Vorfälle.

