Pendler aus dem Süden Salzgitters ärgern sich über Bahn

Sechs Jahre pendelt Stefan Muthig bereits von Salzgitter-Ringelheim nach Braunschweig. Sechs Jahren, in denen sich Ärger aufgestaut hat. Denn was eigentlich eine Zeitersparnis darstellen und umweltfreundlich sein sollte, stellt für ihn und Hunderte andere Berufspendler aus dem Süden Salzgitters ein Dauerärgernis dar. Es knirscht auf der Linie RB 46 Herzberg–Braunschweig. „Ständig kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Der nächste Zug ist dann rappelvoll“, klagt der 50-Jährige, der bei einem Wohlfahrtsverband beschäftigt ist. Gleiches gelte, wenn die Züge zu Stoßzeiten mit einem Waggon fahren, statt der üblichen zwei. „Was oft genug vorkommt.“

In Zeiten der Pandemie sorgt das für zusätzliche Probleme und Ängste: „Die Mindestabstände können dann nicht eingehalten werden. Überall gibt es Hygienekonzepte. In der Bahn interessiert es niemanden.“ Auch im ersten Lockdown wurde die Strecke stark genutzt.

„Die Leute drängeln in den Zug“

Eine Einschätzung, mit der Muthig nicht allein dasteht. Alexander Leinweber, der für die CDU im Ortsrat Süd sitzt, berichtet Ähnliches: „Die Leute müssen da dicht an dicht in den Fluren stehen. An Abstand ist nicht zu denken. Die Menschen drängeln in den Zug, weil sie ja zur Arbeit oder in die Schule müssen.“ Mehrfach schon hätten sich die Betroffenen an die Bahn gewendet. „Da verweist man hinsichtlich der Abstände auf die Eigenverantwortung des Bahngastes. Aber was soll man machen: Einfach den nächsten Zug nehmen, der eine Stunde später fährt? Welcher Arbeitgeber macht das dauernd mit?“ Auf die Stimmung in den Zügen wirke sich die Lage massiv aus, berichtet Muthig. „Die Leute sind aggressiver, alle sind frustriert.“ Das Zugpersonal sei überfordert.

Linie häufig verspätet

Nach Angaben des Regionalverbands aus 2018 war RB 46 in unserer Region eine der am häufigsten von Verspätungen betroffenen Bahnlinien. Seit Jahren wendet sich Muthig immer wieder an die Bahn und den Regionalverband und wies auf Probleme hin. Auch unserer Zeitung berichtete schon.

Die Antworten auf Muthigs Schreiben klingen alle ähnlich. Man bedauert die negativen Erfahrungen, berichtet von Stellwerksproblemen und technischen Schwierigkeiten. Da ist die Rede von Ästen im Gleis, die den Betrieb des RB 46 behindern, von Problemen mit der Stromversorgung. Muthigs überlegt inzwischen, häufiger auf das Auto umsteigen.

Bahn: Können nicht aufstocken

Bei der Bahn sieht man keine Möglichkeit, die Zahl der Waggons aufstocken. In der Hauptverkehrszeit würden die Züge der RB46 zwischen Braunschweig und Salzgitter-Bad „mit der maximal möglichen Zuglänge“ verkehren, schildert eine Sprecherin. „Der Einsatz eines dritten Fahrzeugs ist nicht möglich, da die Bahnsteige in Osterode zu kurz sind.“ Die Bahnsprecherin sagt: „In Einzelfällen kommt es leider vor, dass abweichend nur ein Fahrzeug zur Verfügung steht, etwa wenn durch kurzfristige Störungen an der Strecke Abweichungen erforderlich sind.“ Da kann man nicht tun, heißt das wohl.

Die Bahn erklärt weiter: „Gerade in der Hauptverkehrszeit müssen wir zeitgleich auf vielen Linien so viele Fahrzeuge wie möglich einsetzen“ - in der Region seien viele Schüler in den Zügen unterwegs. Die Entscheidung, welche Fahrten planmäßig mit zwei Fahrzeugen durchgeführt würden orientiere sich an den Nachfragespitzen.

Fahrgäste sollen früher auf andere Zeiten ausweichen

Zwischen 6 und 9 Uhr sei die Nachfrage am höchsten. „Daher empfehlen wir unseren Fahrgästen zu prüfen, ob es möglich ist, morgens die Fahrten um 5:33 Uhr oder ab 9:33 Uhr zu nutzen. Dort stehen ausreichend freie Sitzplätze zur Verfügung.“

Der Bahn ist „bewusst, dass es auf Grund der Stellwerkstechnik zeitweise zu Einschränkungen im Zugverkehr kam“. Das soll der Vergangenheit angehören. Ende Oktober wurde der Streckenabschnitt an das neue digitale Stellwerk Göttingen angeschlossen. Die Hoffnung der Bahn: „Künftig wird der Bahnbetrieb somit verlässlicher gesteuert“. Das bringe „mehr Kapazität und Pünktlichkeit im Schienenverkehr“.

Zu Abständen: „Gegenseitig Rücksicht nehmen“

Zu den Bauchschmerzen der Fahrgäste in puncto Corona heißt es: „Der Schutz der Gesundheit von Mitarbeitenden und Fahrgästen hat für uns oberste Priorität.“ Die DB setze bundesweit 4.000 Mitarbeiter in der Reinigung ein. Ansonsten hebt man auf die Maskenpflicht ab, die jeder einzuhalten habe. Und: „Neben der Einhaltung verbindlicher Verordnungen geht es darum, gegenseitige Rücksichtnahme zu leben und Verantwortung für die Gesundheit jedes Einzelnen und der Gesamtbevölkerung zu empfinden.“