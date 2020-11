Landkreis Goslar bietet Online-Messe für Berufseinsteiger

Wegen der Corona-Situation sind viele Maßnahmen im Bereich der Berufs- und Studienorientierung in diesem Jahr ausgefallen oder mussten deutlich verkleinert werden. Um Schülern Unterstützung bei der Berufsorientierung bieten zu können, bietet der Landkreis Goslar ab dem morgigen Montag die virtuelle Jobmesse „TschüssSchule – Traumjob TO Goslar“ an. Kooperationspartner ist die Agentur für Arbeit Braunschweig-Goslar.

Bis Samstag, 14. November, haben Schüler der weiterführenden Schulen, deren Eltern sowie alle weiteren Interessierten die Möglichkeit, sich auf eine virtuelle Reise in die Ausbildungs- und Studienwelt der Region zu begeben, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Zu erreichen ist die digitale Veranstaltung demnach unter www.tschuessschule.de. Insgesamt präsentieren sich dort rund 70 Unternehmen, Institutionen, Schulen und Universitäten, heißt es weiter. „TschüssSchule“ bietet virtuelle Messestände sowie Bewerbungstipps „Mit ,TschüssSchule’ haben wir eine Online-Plattform geschaffen, auf der Schüler und ihre Eltern mit Unternehmen ins Gespräch kommen, sich Informationen aus erster Hand holen oder weitere Termine vereinbaren können“, erklärt Anne-Katrin Göbel von der Landkreis-Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf das Konzept. Die Kontaktaufnahme erfolge dabei live an virtuellen Messeständen, in direkten Einzelchats oder Gruppenberatungen. „Darüber hinaus gibt es Tipps und Vorträge zum Thema Bewerbung “, so Göbel. Die genannte Webseite wird auch nach Abschluss der Messewoche online bleiben. Somit stehen die Informationen den Berufs- und Studieneinsteigern langfristig zur Verfügung, teilt der Landkreis Goslar abschließend mit. Der virtuelle Raum mit Chats und Echtzeit-Messeständen ist auf www.tschuessschule.de von Montag bis Freitag, 9 bis 18 Uhr, und am Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos und Gelegenheit für Fragen gibt es auf dem Portal unter der Rubrik „Infopoint“.

