Stadt erweitert Maskenpflicht in den Zentren

Salzgitter. Die Stadt zieht wegen hoher Corona-Zahlen die Bremse an. Die Pflicht zur Maske wird in den Innenstädten erweitert. Hinzu kommt der Fredenberg.

Der zweite Teil-Lockdown führt ab heute in Salzgitter zur Verschärfung der Maskenpflicht. Die Stadt hat für die Zeit, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz – wie derzeit – über 100 liegt, die Auflage in den Innenstädten in Lebenstedt und in Salzgitter-Bad verschärft. Dies gilt während der Ladenöffnungszeiten und soll den Virus ausbremsen. „Wir befinden uns in einer sehr kritischen Phase der Pandemie“, betonte Oberbürgermeister Frank Klingebiel am Dienstag vor der Presse.

Der exponentielle Anstieg des Virus in den vergangenen Wochen bereite der Stadt „große Sorgen“, sagte der OB weiter. Werde sich diese Entwicklung weiter fortsetzen, fehle das Personal, um bei Infektionen die Nachverfolgung der Kontakte zu gewährleisten. Das Gesundheitsamt arbeite trotz Verstärkung am Limit. Verschärfend kommt hinzu, dass es auch nach der dritten Ausschreibung nicht gelungen sei, die Stelle von Amtsleiter Stefan Müller-Dechent neu zu besetzen. Bundeswehrsoldaten helfen mit Gestern trafen zur Unterstützung die ersten vier Bundeswehrsoldaten ein. Auch das Land bot personelle Unterstützung an. Doch würden die Inzidenz-Wert weiter pro Tag um 30 ansteigen, „ist es nicht mehr möglich, so viel Verstärkung in der Kontaktnachverfolgung einzusetzen wie nötig“, sagte der OB. Oberstes Ziel sei es nun, die Kontakte strikt zu reduzieren, appellierte er an die die Bürger. So habe sich gezeigt, dass die Ursachen für den massiven Anstieg der Infektionen im privaten Umfeld liegen, „wo Menschen sich begegnen“. Dass Bund und Länder mit dem zweiten Teil-Lockdown die Reißleine gezogen hätten, sei anders als im März „mit Augenmaß“ erfolgt, um die Wirtschaft intakt zu halten. Nun gehe es darum, dass die Bürger die neuen Regelungen zur Ausbremsung des Virus akzeptieren. Gelinge es nicht, ab dem 16. November einen spürbaren Rückgang der Pandemie-Zahlen zu erreichen, sei die Kontaktverfolgung nicht mehr möglich, der wirtschaftliche Schaden kaum mehr aufzufangen, prophezeite Klingebiel. Auch im Fredenberg besteht Maskenpflicht Die Stadt hat sich daher entschlossen, die Innenstadtbereiche in Lebenstedt und Salzgitter-Bad auszuweiten, in denen ab heute das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend ist. Dies gilt in Lebenstedt montags bis samstags von 9 bis 19.30 Uhr sowie in Salzgitter-Bad montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr. Grund: Dann sei mit einem „vermehrten Personenaufkommen“ zu rechnen und die Infektionsgefahr besonders hoch. Aber auch im Bereich des Schulzentrums am Fredenberg gilt bei einer Inzidenz ab 35 eine Maskenpflicht von Montag bis Freitag zwischen 7.30 Uhr und 18 Uhr sowie samstags zwischen 9 und 18 Uhr im Bereich des Einkaufszentrums und des Einkaufsmarktes zwischen Gausstraße, Hüttenring, Einsteinstraße und Kurt- Schumacher-Ring. Die Ausweitung der Masken-Zonen werde zurückgenommen, sobald er Inzidenzwert wieder unter der 100-Marke liege, betonte der OB. Gesonderte Schilder sollen darauf hinweisen. Stadtstreife kontrolliert die Maskenpflicht Inzwischen hätten sich 15 von 18 Alten- und Pflegeheimen im Stadtgebiet den wöchentlichen Corona-Tests für ihre Mitarbeiter angeschlossen. Positiv getestet worden seien dennoch Pfleger in sieben Einrichtungen. 16 Schulen und sechs Kitas seien derzeit von Quarantäne-Fällen betroffen. Die Stadtstreife habe bei Kontrollgängen in den Fußgängerzonen Salzgitters den Eindruck gewonnen, dass die Maskenpflicht von den Bürgern ernst genommen werde. 80 Prozent der Bevölkerung trage die Mund-Nasen-Bedeckung, 20 Prozent müsse dazu ermahnt werden. Dann kämen die Bürger ihrer Pflicht aber umgehend nach.