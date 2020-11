Corona: Verwirrung um 7-Tage-Inzidenz in Salzgitter

Salzgitter. Das Landesgesundheitsamt gab den Wert am Freitag um über 120 höher an als die Stadt. Diese spricht von einer „meldetechnischen Nacherfassung“.

Verwirrung hat es am Freitagnachmittag um die 7-Tage-Inzidenz , also die Zahl der Covid-19-Erkrankungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, in Salzgitter gegeben. Während die Stadt diesen Wert auf Ihrer Website aktuell mit 178,86 angab, war im niedersächsischen Online-Lagebericht zum Thema Covid-19 eine Inzidenz von 300,1 erfasst.

Salzgitter: Covid-Inzidenz plötzlich über 300 – Stadt: „Meldetechnische Nacherfassung“ In Reaktion verwies Salzgitters Stadtverwaltung in einer offiziellen Pressemitteilung darauf, dass diese – vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) übermittelte – Zahl „erheblich“ von den Gegebenheiten abweiche. „Das NLGA stellt nun klar, dass für Salzgitter aufgrund einer meldetechnischen Nacherfassung von zurückliegenden Fällen aktuell eine erhöhte Fallzahl und somit auch eine erhöhte Inzidenz ausgewiesen wird“, teilte Stadtsprecherin Simone Kessner mit. „Für die Stadt Salzgitter wird aktuell eine erhöhte Fallzahl ausgewiesen, weil zurückliegende Fälle nacherfasst wurden“, heißt es im Online-Bericht der Behörde dann auch. Dazu, wie diese Ballung an nachgemeldeten Covid-19-Fällen zustande gekommen ist, konnten aber weder Stadt noch NLGA am Abend Angaben machen. Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen