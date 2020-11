Feuerwehr rettet Pferd aus Graben in Binder

Die Rettung eines Pferdes in Notlage forderte die Freiwilligen Feuerwehren Binder und Wartjenstedt am späten Freitagabend über mehrere Stunden, teilt Baddeckenstedts Gemeindebrandmeister Christian Harbich mit. Harbich: „Nachdem das Tier von einer Pferdekoppel bei Binder ausgebrochen war, stürzte es in einen Graben und konnte sich dann aus eigener Kraft nicht mehr befreien.“

Bei der Arbeit mussten Pausen für das Tier gemacht werden

Von der Polizei sei daher eine Anforderung der Feuerwehren zur technischen Unterstützung und Rettung erfolgt, so Harbich weiter. Mit Spaten und einem eigens organisierten Bagger sei zunächst der Graben entsprechend vorbereitet worden, um das Tier möglichst schonend aus der misslichen Lage befreien zu können. „Die Arbeit der Einsatzkräfte musste immer wieder unterbrochen werden, um dem sichtlich erschöpften und schon älteren Pferd die nötigen Erholungspausen zu geben und den Stress für das Tier möglichst gering zu halten“, schildert Harbich den Einsatz.

Nach zwei Stunden wurde das Tier aus dem Graben befreit

Am Ende jedoch konnte nach über zwei Stunden und mit vereinten Kräften das Tier aus dem Graben befreit werden. Nach erster Einschätzung sei das Pferd sehr erschöpft, aber wohlauf, so der Gemeindebrandmeister weiter. Bei der Rettung waren laut Harbich neben den 25 Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr auch ein Tierarzt sowie die Besitzer des Pferdes an der Einsatzstelle.