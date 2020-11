Den Herzenswunsch nach Heimat in Heißum erfüllt

Was ist Heimat? Ist es der Geschmack eines Bratapfels ? Eine Portion Bratkartoffeln ? Oder sind Heimat die herrlichen Geschichten , gelesen von der Großmutter im Lehnsessel? Ist es der viele Schnee der Kindheit, sind es technische Raffinessen von früher oder ist es ein liebevoll gehäkelter Pullover von Mama? Mit dem Begriff Heimat wird wohl jeder, der dazu gefragt wird, etwas anderes verbinden.

Im liebevoll angelegten Bauerngarten, findet sich alles, was einst in Omas Garten wuchs: Die Gäste bestaunen ein Kürbisbeet. Foto: Andrea Leifeld

Angelika und Reiner Piepenbrink haben eine eigene Definition des Heimat-Gedankens . In einem noch arbeitsreichen Leben, kurz vor einem Alter, in dem viele Mitmenschen schon an die nahe Rente denken, erwarben die Eheleute vor drei Jahren eine historische Hofstelle im Herzen von Heißum (Gemeinde Liebenburg), um ihr persönliches Abenteuer Bauernhof zu verwirklichen.

Voller Tatendrang

„Ich war immer für andere da, nun sagte ich mir: Jetzt mache ich mal was für mich“, schmunzelt die Hof-Chefin voller Tatendrang. Angst vor Arbeit darf man da nicht haben. Noch während der umfangreichen Sanierungsarbeiten im herrschaftlichen Wohnhaus und den Stallgebäuden erfüllten sich nicht nur die Piepenbrinks ihr Heißumer Heimatgefühl: Auch zahlreiche Tiere, häufig alte Nutztierrassen, fanden auf dem Hof und seinen angrenzenden Wiesen ein neues Zuhause.

Inzwischen schnattern nicht nur die Graugänse im „Gänsekamp 1“ , auch Enten, Perlhühner und Puten tummeln sich neben Skudden , dem ostpreußischen Landschaf, Husumer Schweinen, Ziegen und zahlreichen Pferden in den Stallungen. „Die Ziegen habe ich im Braunschweiger Zoo in Stöckheim gekauft“, erinnert sich Angelika Piepenbrink. Die Schweine sind von einem Schlachter aus Liebenburg untergestellt, und die Pferde, allen voran Haflinger-Stute Else , brachte sie mit.

Vom Ei zum Eierkuchen: Das Vermitteln von Nachhaltigkeit ist Hof-Chefin Angelika Piepenbrink wichtig. Foto: Andrea Leifeld

Trotz der Pandemie

Das ehrgeizige Ziel, einen Erlebnisbauernhof aufzubauen, konnte auch die Corona-Pandemie nicht stoppen. Einen Tag der offenen Tür gab es im August, später ein Weinfest , ein Kürbisfest musste dann doch ausfallen. „Es ist mein Ziel, den Leuten das ländliche Leben wieder näherzubringen. Welches Kind hat schon Schafe, Ziegen, Schweine oder gar Perlhühner zuhause? Selbst die Familien, die auf dem Land leben, halten kaum noch Tiere.“

Das Landleben lässt sich schmecken und riechen – und leben! Hinter den Stallungen findet sich ein herrlicher Bauerngarten samt Kräuterbeet . Im Wohnhaus sollen zusätzliche Ferienwohnungen eingerichtet werden.

Alle Generationen willkommen

Die ausgebaute Scheune bietet Räumlichkeiten für Veranstaltungen , Hochzeitsgesellschaften und andere Feiern. Zwischen alten landwirtschaftlichen Geräten und modernen Kunstgegenständen sind in Heißum alle Generationen willkommen.

„Ein Besuch auf unserem Erlebnisbauernhof ist auch als Lernort ein tolles Ausflugsziel für Kindergärten und Schulen . Auch Ferienveranstaltungen bieten wir an. Eine Seniorengruppe war auch schon da und wir pflegen gute Kontakte zur Lebenshilfe“, so Piepenbrink.

Skudden sind eine alte Ostpreußische Landschaf-Rasse. Sie sind vom Aussterben bedroht. In Heißum sind auch sie zu finden. Foto: Andre Leifeld

Aber am Herzen liegen ihr die Kinder und mit ihnen das pädagogische Darstellen von Zusammenhängen. „Die Hühner müssen gefüttert werden. Ihre Eier nehmen aus dem Nest und mittags braten wir einen Eierkuchen. Den essen wir mit Marmelade, die wir mit Beeren aus dem Garten gekocht haben.“

Was sich so einfach anhört, ist jüngeren Generationen leider nicht mehr geläufig, weiß Angela Piepenbrink. Das bedauert sie. Da will sie einschreiten.

Beim Wiederentdecken lernen

Angelika Piepenbrink: „Es ist ein Vorhaben, das viel Arbeit, aber auch Freude und Erfüllung beschert.“ Auch das generationsübergreifende Miteinander liegt ihr am Herzen: „Solche vielseitigen landwirtschaftlichen Betriebe funktionierten damals nur, weil jeder, vom Kind bis zur Großmutter, eigene Aufgaben hatte. Das Wiederentdecken des gelebte Miteinanders und das voneinander Lernen ist mein pädagogisches Ziel.“

