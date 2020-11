Salzgitters Gesundheitsamt teilte am Dienstag 31 Covid-19-Neuinfektionen sowie einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus mit.

Ein über 70-Jähriger ist am Dienstag in einem Alten- und Pflegeheim in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben . Dies teilte Stadtsprecherin Simone Kessner mit. Es ist der insgesamt 17. Todesfall in Salzgitter in Verbindung mit dem Virus.

Covid-19: Gesundheitsamt vermeldet 31 Neuinfektionen in Salzgitter Darüber hinaus vermeldete das städtische Gesundheitsamt am Dienstagnachmittag (Stand 16.45 Uhr) 31 Neuerkrankungen . Seit Ausbruch haben sich im Stadtgebiet somit 999 Personen mit

Covid-19 infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt derzeit bei 182,67. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de Salzgitter: Weitere Infektionsfälle und Quarantänemaßnahmen in Pflegeheimen Durch einen am Montag im Pflegezentrum Irenenstift (Salzgitter-Bad) vorgenommenen Pooltest konnten 18 weitere Infektionsfälle aus dem Kreise der Bewohner festgestellt werden, hieß es in der Stadt-Mitteilung weiter. Die 22 bislang positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner hätten zuvor keine Covid-19-Symptome gezeigt. Die Infektionsfälle konzentrierten sich derweil auf zwei Wohnbereiche. Das gesamte Pflegezentrum wurde durch das Gesundheitsamt vorsorglich unter Quarantäne gestellt . Am morgigen Mittwoch folgt dann ein Abstrich aller Mitarbeiter der Einrichtung. Allgemeinverfügung: Salzgitters Schulen ab Mittwoch im Szenario B An 14 der 33 Schulen in Salzgitter sind aktuell wegen bestätigter Infektionsfälle Quarantänemaßnahmen angeordnet. Wegen eines neuen Falls wurde die Maßnahme für eine Klasse der Schule Am Gutspark in Flachstöckheim verlängert. Ab morgen befinden sich sämtliche Schulen gemäß der von Oberbürgermeister Frank Klingebiel erlassenen Allgemeinverfügung im sogenannten Szenario B . Das Coronavirus in Salzgitter und in der Region Hier erfahren Sie alles rund um das Coronavirus in Salzgitter und in unserer Region: Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen

Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen