Hütte Salzgitter: 6000 Mitarbeiter wählen neuen Betriebsrat

Knapp 6000 Beschäftigte der Salzgitter-Tochter Flachstahl wählen ab kommendem Montag einen neuen Betriebsrat: Schon im Vorfeld rumort es. Nach der in zwei Instanzen erfolgreichen Wahlanfechtung durch mehrere Mitarbeiter kam die Arbeitnehmervertretung der höchstrichterlichen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zuvor und trat zurück. Die Kosten für die Neuwahl veranschlagt das Unternehmen im sechsstelligen Bereich.

Seit Jahren spielt sich hinter den Kulissen eine heftige Auseinandersetzung ab zwischen den Vertretern der Fraktion der Industriegewerkschaft Metall und Vertretern der Freien Liste, die zeitweise als Opposition auftraten, zuletzt aber kein Mandat erlangten.

Vertreter der Freien Liste sahen sich bislang rund 30 Verfahren vor dem Arbeitsgericht ausgesetzt – doch bislang scheiterte das Unternehmen mit dem Versuch, sie zu kündigen. Sie sehen sich im Vorfeld der anstehenden Wahl benachteiligt und fordern Nachbesserungen beim Ablauf der Wahl.

Wer tritt an?

Anders als bei der gerichtlich für unwirksam erklärten Wahl aus dem Jahr 2018 treten in der „Hütte“ diesmal auf zwei konkurrierende Listen an. Somit ziehen nicht die Kandidaten mit den meisten Stimmen in den 33-köpfigen Betriebsrat ein, sondern die Mandate verteilen sich je nach Stimmenanzahl auf die Listen – eine Verhältniswahl, wie sie allen Wahlberechtigten bekannt sein dürfte. Bei einer Listenwahl können also weniger Stimmen für einen Einzug in den Betriebsrat reichen als bei einer Personenwahl.

Die „Freie Liste/CGM (Christliche Gewerkschaft Metall)“ hat acht Kandidaten, bei der IG Metall sind es 81 Personen. Alle Kandidaten jenseits von Platz 33 hätten somit keine Chance, in das Gremium einzuziehen. Das sei vielen nicht bewusst, es handele sich „um den Versuch, Stimmen zu fangen“, meint Adnan Köklü, Spitzenkandidat der Freien Liste, die mit acht Kandidaten antritt.

Die IG Metall und die bisherige Betriebsratsspitze pochen hingegen auf ihre Grundsatzkritik an der Listenwahl, die als weniger demokratisch empfunden wird. Man habe sich „auch im Vorfeld dieser Betriebsratswahl für eine Personenwahl eingesetzt“, heißt es in einer schriftlichen Antwort der Gewerkschaft auf Fragen unserer Zeitung, die an den ersten Bevollmächtigten der örtlichen IG Metall, Matthias Wilhelm, sowie dem langjährigen Betriebsratskopf Hasan Cakir gingen. „Diese Chance hat die CGM den Beschäftigten mit der Einreichung einer konkurrierenden Wahlvorschlagsliste genommen.“

Worum wird noch gestritten?

Die Vertreter der Freien Liste stoßen sich an weiteren Punkten. Schon in der Vergangenheit hatten sie Manipulationsvorwürfe im Zusammenhang mit den Betriebsratswahlen unterstellt, die Gerichte hatten bei der Annullierung der letzen Wahl dazu im Detail nicht Stellung genommen, sondern einen formalen Fehler aufgegriffen: die sprunghafte Erhöhung der Mitglieder des Wahlvorstands von sieben auf mehr als 100 Personen. Dabei, so das Arbeitsgericht Braunschweig, habe es sich um einen groben Verstoß gegen die Wahlordnung gehandelt.

Köklü kritisiert nun die Dauer der Wahl, die sich vom 26. November bis 6. Dezember erstreckt. „Unserer Ansicht nach muss eine Wahl schnell durchgeführt werden.“ In anderen Industriebetrieben ginge das auch viel schneller

Warum der Wahlzeitraum bei der Salzgitter Flachstahl ausgedehnt wurde, beantworten Betriebsrat und Gewerkschaft auf Anfrage nicht. „Die Betriebsratswahl findet in der Salzgitter Flachstahl statt. Deshalb informieren wir die Belegschaft ausführlich über alle Schritte der Wahl durch unsere zuständigen betrieblichen Gremien“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme.

In der Zeitung des Betriebsrats für die Mitarbeiter erklärt man zu der Frage: Die geänderten Wahlmodalitäten hätten „zum einen damit zu tun, dass die Wahl unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden muss und zum anderen, dass die Anfechtung der letzten Betriebsratswahl die Jetzige stark beeinflusst.“ So habe man, um die korrekte Zahl von Aufsichtspersonen in den Wahllokalen zu gewährleisten, die Öffnungszeiten der Lokale reduzieren müssen. Die Abstimmung ist nurmehr in einer Schicht möglich.

Für längere Öffnungszeiten der Lokale – und eine kürzere Wahldauer insgesamt – bräuchte es folglich einen größeren Wahlvorstand . Denn aus dessen Kreis rekrutieren sich die Aufsichtspersonen. Doch diesen Vorstand zu vergrößern, sei angesichts der jüngsten Gerichtsentscheidungen nicht möglich, so die Schilderung der Gewerkschaft.

Knapp 30 Anträge brachte die Freie Liste/CGM ein, um die Wahl „rechtssicher“ und – nach eigener Darstellung – fair zu gestalten. Angefangen mit Hinweisen zur Versiegelung und nächtlichen Sicherung der Wahlurnen, einem Verbot von Wahlwerbung in und vor den Lokalen und ähnlichem. Zunächst habe es bis auf eine Eingangsbestätigung keine Reaktion auf die Anträge gegeben, so Köklü.

Einige von ihnen beschied der Wahlvorstand dann am vergangenen Freitag positiv. „Leider fehlten mehreren Anträgen der CGM die Rechtsgrundlage“, heißt es dazu in dem unterzeichnerlosen Schreiben der IG Metall an unsere Zeitung „Einzelne Anträge waren nicht nur unvereinbar mit der Wahlordnung, sondern geradezu gefährlich und hätten sichere Anfechtungsgründe geliefert.“

Man könne jedoch versichern, „dass der jetzige Betriebsrat und die IG Metall alles dazu mögliche beitragen werden, eine ordnungsgemäße Betriebsratswahl unter Einhaltung der Wahlordnung durchführen zu können“.

Wie geht es weiter?

Am 6. Dezember endet die Wahl. Am Tag darauf geht es an die betriebsöffentliche Auszählung.

Die IG Metall schließt eine Zusammenarbeit mit der Liste Christlicher Metaller jedenfalls kategorisch aus. Das „kommt für die IG Metall nicht in Frage. Die CGM hat mit ihren Tarifverträgen die Arbeits- und Lohnbedingungen für abhängig Beschäftigte verschlechtert“, heißt es wiederum in der schriftlicher Antwort auf die Fragen unserer Zeitung.