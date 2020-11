Als ein 82-Jähriger am Freitag zur Mittagszeit versuchte, mit seinem Auto in der Tiefgarage des „BraWo-Carrée“ in eine Parklücke zu rangieren, rutschte er von der Bremse auf das Gaspedal. Das Fahrzeug beschleunigte, stieß gegen eine Stützsäule und einen geparkten Wagen. Das Auto des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 8000 Euro. Der 82-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde ins Klinikum gebracht.