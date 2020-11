Unbekannte verwüsten Gaststätte in Salzgitter-Bad

Die Polizei Salzgitter-Bad sucht Zeugen, die Hinweise auf Vandalismus in einer leerstehenden Gaststätte in der Straße Am Hamberg geben können.

Salzgitter. Mehrere Täter drangen am frühen Samstagmorgen in eine leerstehende Gaststätte in Salzgitter-Bad ein und richteten dort erhebliche Schäden an.

Mehrere unbekannte Täter sind am Samstagmorgen gegen 5 Uhr in eine leerstehende Gaststätte an der Straße Am Hamberg in Salzgitter-Bad eingedrungen, wie die Polizei mitteilt. Durch ein zerstörtes Fenster verschafften sie sich Zutritt und richteten im Innenraum erhebliche Schäden an, wobei sie unter anderem einen Feuerlöscher benutzten.

Kein Diebstahl, nur Vandalismus – die Polizei sucht Zeugen

Der Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 2000 Euro. Nach jetzigem Wissensstand der Polizei wurde nichts aus der Gaststätte gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung und bittet Zeugen, sich unter (05341) 8250 bei der Dienststelle Salzgitter-Bad zu melden.

