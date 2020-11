Verein SuPer Salzgitter lädt im Dezember zum „Schmaus to Go“ ein

2019: SuPer-Salzgitter-Vorsitzender Gianluca Calabrese (rechts) mit Claudius Oleszak vom Mitorganisator TAG bei der vorweihnachtlichen Essensausgabe in Lebenstedt. Dieses Mal findet die Aktion draußen statt, dafür gleich an drei Terminen.

Lebenstedt. Es gibt insgesamt drei vorweihnachtliche Essensaktionen – los geht es am 7. Dezember in Lebenstedt. Der Verein bietet zudem einen Bringdienst.

Eine kulinarische Freude in der Vorweihnachtszeit will der Hilfsverein SuPer Salzgitter ermöglichen. Am Montag, 7. Dezember , sind Vereinsgründer Gianluca Calabrese und seine Mitstreiter ab 12 Uhr vor der Petri-Apotheke (nahe Monument) in Lebenstedts City anzutreffen – dort geben sie kostenlos einen „Schmaus to Go“ aus.

„Schmaus to Go“: SuPer Salzgitter bietet Krustenbraten, Klöße und Bringdienst Auf der Speisekarten stehen Krustenbraten und Hähnchenbrustfilet , dazu wahlweise Rotkohl oder Mischgemüse sowie Salzkartoffeln oder Klöße. Die Gerichte bereitet das SuPer-Team selbst vor – „für alle Abholer wird es praktische Transport-Tüten geben“, erklärt Calabrese. Die Abstandsregeln könnten vor Ort gut eingehalten werden, auch für Möglichkeiten zur Handhygiene werde gesorgt. Für diejenigen, die etwa wegen körperlicher Gebrechen nicht zur Petri-Apotheke kommen können, bietet der Verein einen Bringdienst an. Calabrese: „Wir bitten darum, sich bis Freitag, 4. Dezember, mit Essenswunsch bei uns zu melden.“ Dies ist unter (0176) 43574022 möglich. Zwei weitere Essensaktionen am 12. Dezember in Salzgitter-Bad Im vergangenen Jahr hatte SuPer Salzgitter die Aktion gemeinsam mit der TAG in leeren Verkaufsräumen am Fischzug organisiert – diese Indoor-Variante kann es wegen der Corona-Lage nun nicht geben. Dafür stehen in 2020 noch zwei weitere vorweihnachtliche Essensausgaben an: am Samstag, 12. Dezember, vor der Energieberatung (Klesmerplatz) sowie dem NOW-Stadtteiltreff (Martin-Luther-Platz) in Salzgitter-Bad. Beginn ist jeweils um 12 Uhr.

mkl