Salzgitters Grüne: Ampeln weisen auf Corona-Gefahr hin

Eine Schülerinn sitzt zum Schulbeginn in Nordrhein-Westfalen nach den Herbstferien mit ihrer Winterjacke bei geöffneten Fenstern in einer Schulklasse.

Als Vorbeugung im Kampf gegen Corona-Infektionen in Kitas und Schulen im Stadtgebiet schlagen die Grünen einen sparsameren Weg vor als den grundsätzlichen Einbau von Lüftungsanlagen für Kosten ab 830.000 Euro. So beantragt die Ratsfraktion, alle Einrichtungen Zug um Zug mit Kohlendioxid-Ampeln auszurüsten. Wenn diese Geräte in Räumen mehr als 1000 Anteile pro Million (ppm) messen, leuchten sie gelb auf. Wenn es sogar mehr als 200 ppm sind, zeigt die Ampel Rot. Dann müssten diese Räume in Kindergarten oder Schule mit einem Messgerät untersucht und die Lufthygiene verbessert werden.

Anhaltspunkte für die Qualität der Lüftung Grünen-Vorstandssprecher Harald Wintjen weist zur Begründung darauf hin, dass die Ampeln nach Angaben des Umweltbundesamtes Anhaltspunkte für eine gute oder eine schlechte Lüftung dienen können. Damit seien sie zugleich eine Art Lackmustest dafür, inwieweit das Corona-Virus über Aerosole übertragen werden kann. Bei Kosten von bis zu 200 Euro pro Stück seien die Ampeln preiswert, argumentieren die Grünen. Messgeräte zeigten zudem die relative Luftfeuchtigkeit und die Raumlufttemperatur an. Über einen Datenspeicher mit USB-Anschluss könnten sie überdies wöchentlich oder monatlich wichtige Daten liefern. Messergebnisse als Entscheidungshilfe Die Messergebnisse, davon ist auch Fraktionschef Marcel Bürger überzeugt, könnten als Entscheidungshilfe für Maßnahmen zur Verbesserung der Raumlufthygiene dienen. Mit ihrem Antrag klinken sich die Grünen in die Diskussion ein, die die FDP mit einer entsprechenden Anfrage im Rat Anfang November ausgelöst hatte.