Stadt Salzgitter schiebt Minus bei Marktgebühren vor sich her

„Coronakonform, unter einer Stunde.“ Frank Miska (SPD), Vorsitzender des Ausschusses Feuerwehr und öffentliche Ordnung der Stadt Salzgitter, war zufrieden mit dem Tempo, das das Gremium in seiner letzten Sitzung des Jahres an den Tag legte. Dabei gab es eine Tagesordnung. Zumeist indes gingen die Themen ohne Diskussion in jeweils einstimmige Beschlussempfehlungen über.

Stadt für Standgebühren im Minus

Nicht so indes beim Thema Gebührenkalkulation für Salzgitters Wochenmärkte. Die Stadt fährt bei den Standgebühren aufs Jahr gerechnet ein sattes Minus ein und muss sich dafür das Okay der Politik einholen. Da die Gebühren auch 2021 nicht angefasst – sprich angehoben – werden, bleibt es beim Loch in der städtischen Kasse. Die Unterdeckung beträgt für das kommende Jahr 51.395,20 Euro, im Jahr 2022 beläuft sie sich auf 54.823,56 Euro. Zuletzt war für 2020 eine Unterdeckung in Höhe von 51.250,75 Euro beschlossen worden. Der Ausschuss votierte zwar einstimmig, dass der Rat die neuerliche Unterdeckung in seiner nächsten Sitzung mit den kalkulierten Summen beschließen möge, doch es hagelte Nachfragen. Wie können mehr Standgebühren in die Stadtkasse fließen? Wie kann man die Wochenmärkte für Händler attraktiver machen?

Bei höheren Gebühren brechen Anbieter weg

Achim Zöfelt, Fachdienstleiter Bürgerservice und Ordnung, warnte davor, die Gebühren womöglich anzuheben. „Eine Unterdeckung haben wir schon seit fünf, sechs Jahren. Aber ziehen wir bei den Gebühren an, steht zu befürchten, dass uns Anbieter wegbrechen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können.“ Mindestens zwölf Händler müsse ein Wochenmarkt laut Gewerbeordnung aufweisen, verdeutlichte Zöfelt. Am Schölkegraben in Lebenstedt sind es mittwochs aber bestenfalls noch vier. Was also tun? Schließung? „Nein“, so der Fachdienstleiter. „Man darf auch die soziale Komponente nicht außer Acht lassen, die Leute begegnen sich dort, sie sprechen miteinander.“ Besser sieht es dagegen bei den Wochenmärkten an der Chemnitzer Straße in Lebenstedt und auf dem Marktplatz in Bad, aber auch bei dem am Einkaufszentrum Fredenberg aus. Zöfelt: „Dort erreichen wir die Mindestanzahl noch.“

Rauchverbotsschilder nicht überall an Spielplätzen

Raucher-freie Spielplätze – in Salzgitter eigentlich selbstverständlich. Ein CDU-Antrag unterstrich das Rauchverbot auf öffentlichen Spielplätzen, der Rat beschloss dies mit dem Votum in seiner September-Sitzung. Dennoch: Nicht überall sind die Verbotsschilder aufgestellt oder deutlich erkennbar. Dies solle sich indes ändern, hieß es in einer Verwaltungsmitteilung an den Ausschuss. Die Verwaltung plane, die Schilder insgesamt neu zu gestalten. Bis dahin würden die vorhandenen Schilder mit einem entsprechenden Rauchverbotskleber ausgestattet.