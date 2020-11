Am heutigen Donnerstag, 26. November, meldet das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter 27 Neuerkrankungen mit Covid-19.

Davon haben 19 neue Fälle ihren Ursprung in Alten- und Pflegeheimen der Stadt. Fünf neue Infektionsfälle gibt es laut Stadtverwaltung in der Bewohnerschaft des Pflegezentrums Irenenstift. Im Alloheim Senioren-Residenz „Am Lindenberg” gibt es vier neue Fälle unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch in der GERAS Seniorenpflege „Am Fredenberg“ wurden vier neue Infektionsfälle im Kreise des Personals sowie fünf weitere Bewohner gemeldet.

Über die Pooltestung wurde auch im AWO-Wohn- und Pflegeheim Salzgitter-Thiede eine Mitarbeiterin ohne direkten Kontakt zur Bewohnerschaft positiv getestet, schildert Stadtsprecherin Simone Kessner.

Bedingt durch bestätigte Infektionsfälle musste für zwei Klassenteile der IGS Salzgitter sowie zwei Klassen der BBS Fredenberg häusliche Quarantäne durch das Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter angeordnet werden.

Die Gesamtzahl der Covid-19-Infektionen in Salzgitter beträgt laut Gesundheitsamt 1.232. Akut infiziert sind 488 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 175,49.

Nur drei Landkreise in Niedersachsen wiesen bisher eine höhere Inzidenz auf als die Stadt Salzgitter. Seit Wochen liegt dieser Wert hoch und mittlerweile konstant an der Schwelle zur Marke von 200. Die Stadt zählt somit zu den Corona-Hotspots in Niedersachsen. Bereits am 24. Oktober war der 7-tägige Inzidenzwert von 50 überschritten. Dieser Wert stieg rasant innerhalb von nur 6 Tagen auf um die 170 an um sich anschließend knapp unter 200 einzupendeln. red/epw

