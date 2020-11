In bescheidenerem Rahmen als in den Vorjahren finden in den Innenstädten von Lebenstedt und Salzgitter-Bad Weihnachtsmärkte statt. Doch die Corona-Pandemie erzwingt Auflagen, die die Stadt sicherzustellen hat. Das erklärte Oberbürgermeister Frank Klingebiel gestern in einer Pressemitteilung.

Nachdem die Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“ den Weihnachtsmarkt in Lebenstedt schon Mitte Oktober abgesagt hatte, hatten mehrere Standbetreiber versucht, über eine Sondernutzungserlaubnis Verkaufsstände rund ums Monument aufzustellen, um nach dem Wegfall der Einnahmen bei Jahrmärkten und Volksfesten eine existenzielle Krise für ihren Berufsstand abzuwenden. Das beschäftigte nicht nur den städtischen Krisenstab Wirtschaft, sondern auch den Rat. Stadt und Politik seien sich einig, „dass hier ermöglicht werden sollte, was mit Blick auf die Corona-Verordnung ermöglicht werden kann“, erklärte Klingebiel gestern. Lebenstedt: Nur bis zu acht Standbetreiber zugelassen Die Fachleute in der Verwaltung hätten „unter Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte“ geprüft, wie weit ein Weihnachtsmarkt überhaupt möglich ist. Das jetzt von der Verwaltung unter Beteiligung der Standbetreiber und der Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (Wis) entwickelte Konzept sieht die Bedingungen vor. So wurde unter Einhaltung möglichst großer Abstände zwischen den Ständen ein Standplan entwickelt, der es ermöglicht, dass bis zu acht Standbetreiber in der Innenstadt von Lebenstedt ihre Waren anbieten können. Bedingung: Jeder Stand stellt ein eigenes Hygienekonzept auf und setzt es um. Salzgitter-Bad: Drei Stände geplant Laut Klingebiel laufen auch für Salzgitter-Bad Gespräche mit Standbetreibern. Geplant seien dort drei Stände. Grundsätzlich gelte, dass dort kein Alkohol ausgeschenkt werden darf. Neben kulinarischen Angeboten wie Schmalzkuchen, Crêpes, Kartoffelpuffer, Gegrilltem und Süßwaren wird es für die kleinen Besucher ein Karussell geben. Zu beachten bleibe, dass dort wegen der Maskenpflicht in der Innenstadt weder Lebensmittel noch Süßigkeiten verzehrt werden dürfen. Das habe auch das Land bestätigt, so der OB. Die Standbetreiber hätten daher angekündigt, ihre Waren „to go“ anzubieten. Klingebiel setzt trotz der Pandemie-Vorkehrungen darauf, dass zumindest die Beleuchtung durch große beleuchtete Bäume, zahlreiche glitzernde Sternornamente und Lichterketten weihnachtliche Stimmung erzeugen dürfte.