Thieder Kita-Kinder bekommen begehbare Spechthöhle

Vorstandsmitglieder des Fördervereins Bürgerwald Thiede packten mit an, um eine begehbare Spechthöhle in der Awo-Kindertagesstätte Adalbert-Stifter-Straße in Thiede aufzubauen. Dieses Projekt plante und organisierte die „Gute Waldstiftung“, die Kosten übernahm die Schmidt-Stiftung Jugend und Sport, heißt es in einer Mitteilung. Die Spechthöhle solle Kinder neugierig machen, Wald und Natur mit allen Sinnen zu erleben.

„Mit der begehbaren Höhle kann die Awo-Kita Adalbert-Stifter-Straße Kindern das Thema Wald spielerisch näherbringen“, so Wilhelm Schmidt, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins Bürgerwald Thiede. Er und weitere Vorstandsmitglieder – Franz Hüsing, Dieter Alpers, Dieter Leichert und Burkhard Müller – organisierten den Transport zum Kindergarten, heißt es. Die Höhle sei etwa 1,80 Meter hoch, innen hohl. Sie sei fest im Boden verankert worden.

Im Innenraum befindet sich eine kleine Sitzbank

Die Kinder hätten die Spechthöhle direkt ausprobiert. Im Höhleninnenraum befinde sich ein kleines Sitzbänkchen. Von hier blickten die Kinder aus „ihrer Höhle“ in den Wald – ähnlich einem Specht, der in seiner Nisthöhle sitze. Damit rund um die Höhle einige Waldbäume stehen, pflanzten die Helfer bei der Aktion auch sechs Hainbuchen, heißt es weiter.

Ein kindgerechter Beitrag zur Umweltbildung

Die Kindergartenleiterin Andrea Lange sowie Mitglieder des Vorstands vom Awo-Kreisverband Salzgitter-Wolfenbüttel, Co-Vorsitzender Werner Kittel und Dieter Leichert hätten von einer „gelungenen Bereicherung des Angebots in der Kita“ gesprochen. Ein kindgerechter Beitrag zur Umweltbildung: Dies sei die Idee der „Gute Waldstiftung“. Sie habe die begehbare Spechthöhle speziell für Kinder entwickelt und gestaltet. Der Aufbau in der Awo-Kita Adelbert-Stifter-Straße sei durch die Kostenübernahme der Schmidt-Stiftung Jugend und Sport gesichert.

Eine offizielle Inbetriebnahme mit Kaffee und Kuchen soll für Helfer und Sponsoren coronabedingt später folgen.

red