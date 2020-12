Geld für Wasserstoff und Salzgitters Studenten

Der Etatentwurf, den die Stadt dem Rat für 2021/2022 vorgestellt hat, verbucht wegen Corona massive Einbrüche bei der Gewerbesteuer – 39,21 Millionen Euro 2021, und 47,15 Millionen Euro für 2022. Dennoch will die FDP-Fraktion mit ihren Haushaltsanträgen Impulse setzen, aber auch Sparvorschläge machen. Vorsitzender Andreas Böhmken sagt, wie.

Die Liberalen werden beantragen, drei Straßenbaumaßnahmen zu schieben, die die Verwaltung im Etat verankert hat. Dabei geht es um die Sanierung der Friedrich-Ebert-Straße, des Gittertors und des Hasenspringwegs – alle in Salzgitter-Bad. „Wir sind die Trassen abgefahren“, sagt Böhmken: „Und sie sind in keinem schlechten Zustand“. Es bestehe keine Notwendigkeit, diese Maßnahmen vorzuziehen. Würden sie aus dem Doppelhaushalt gestrichen, ergebe sich eine Ersparnis von rund 4,4 Millionen Euro.

Protest gegen 100.000 Euro für „Brandhäuser“

Nicht ohne Widerstand will die FDP hinnehmen, dass Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) 100.000 Euro als einmaligen Baukostenzuschuss an die Wohnbau im Etatentwurf für 2021 eingeplant hat. Die Summe soll die Mehrkosten für die Anpassung eines neuen Wohn- und Gewerbehauses ans historische Umfeld decken. Die Wohnbau errichtet das Gebäude auf dem Grundstück der einstigen „Brandhäuser“ an der Marktstraße in Salzgitter-Bad. Böhmken lehnt das ab: Das sei mit der Politik nicht abgesprochen, eine Fachwerkfassade für den Neubau ohnehin unnötig.

Gelder für zwei Großprojekte will die FDP im Doppelhaushalt vorhalten. Zum einen soll der Etat 2021 und 2022 um jeweils 750.000 Euro aufgestockt werden für Maßnahmen im Zuge des Wasserstoff-Campus. Die Verträge seien unterschrieben, jetzt müsse die Stadt Vorbildfunktion übernehmen, das Geld etwa in einen Fuhrpark stecken, der mit umweltschonenden Energien betrieben werde, oder es investieren, um Zulieferbetriebe für Wasserstofftechnologie nach Salzgitter zu holen.

Idee für ein Studentenviertel in der Westsiedlung

Eine Million Euro wollen die Liberalen bereitstellen lassen, um in der Westsiedlung in Salzgitter-Bad ein Studentenviertel zu etablieren. Es soll korrespondieren mit der Fachhochschule Ostfalia in Calbecht. Es gehe darum, ein Konzept für entsprechende Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zu erstellen, sagt Böhmken.

Kleinere Haushaltsanträge der Fraktion befassen sich mit der Erweiterung der Beleuchtung Hinter den Höfen in Lichtenberg und dem Bau eines Bolzplatzes am Kinder- und Jugendtreff „Graffitti“ in der Swindonstraße in Lebenstedt. Zudem wollen die Liberalen Geld beantragen für eine gemeinsame Hebammenzentrale für Braunschweig und Salzgitter. Die Haushaltsberatungen des Rates sind auf den 20. Januar 2021 verschoben worden.